Cicpc detiene a dos estafadores: revelan su insólito modus operandi

Dos presuntos estafadores quedaron detenidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), tras ser descubiertos con un insólito modus operandi.

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, compartió los detalles del arresto e identificó a los aprehendidos.

Detienen a dos estafadores: revelan su insólito modus operandi

En tal sentido, Rico indicó que el arresto se llevó a cabo por parte de pesquisas de la Delegación Municipal Cabudare.

Los aprehendidos responden a los nombres de Juan Luis Pereira Molina (18) y Jhoan José Durán Amaya (29).

El arresto se ejecutó en la avenida principal Zanjón Colorado, sector Los Rastrojos, parroquia José Gregorio Bastidas, municipio Palavecino, estado Lara.



Se pudo conocer que los detenidos se dedicaban a acudir a establecimientos comerciales de la entidad larense, donde, tras realizar grandes facturaciones de artículos, indicaban que el pago sería a través de pago móvil, mostrando un presunto comprobante.

Sin embargo, las víctimas, al verificar el mismo, se percatan de que los mismos son falsos; con su captura se recuperó una moto y un celular usados como medio de comisión.



Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público (MP).

