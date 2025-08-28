Cicpc atrapa a extorsionador: exigía una fortuna en dólares por no publicar fotos íntimas

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ejecutaron la detención de un extorsionador que exigía una fortuna en dólares por no publicar fotos íntimas.

El director del Cicpc, Douglas Rico, compartió en las últimas horas detalles del procedimiento.

Cicpc atrapa a extorsionador

Rico indicó que el arresto lo llevaron a cabo agentes de la Delegación Municipal San Carlos.

El aprehendido está identificado como Hamer José Olivar Hechandía (20).

La detención se realizó en el sector Los Silos, parroquia San Carlos de Austria, municipio Ezequiel Zamora, estado Cojedes.

Hechandía exigía 1.500 dólares a cambio de no difundir material íntimo de la novia de su mejor amigo.



A través del trabajo de investigación, se pudo determinar que Hamer ingresó a la nube de almacenamiento de su mejor amigo y observó las fotografías íntimas de su novia, las cuales transfirió a su celular.

Una vez las obtuvo, creó un perfil en la red social Facebook, para contactar a la joven y exigirle dicha suma de dinero a cambio de no difundir el material privado, logrando obtener parte del dinero a través de pago móvil.



Ante ello, y tras un análisis de trazas bancarias y dispositivo de inteligencia, se logró la detención del hombre y la ubicación de un celular, donde tenía las fotografías de la víctima.



El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

