Capturan a ladrones dentro del Hospital Universitario de Caracas: ¿Qué pasó?

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron la captura de dos ladrones dentro del Hospital Universitario de Caracas.

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, reveló detalles del procedimiento.

Capturan a ladrones dentro del Hospital Universitario de Caracas

Rico adelantó que el trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Santa Mónica permitió la ubicación y detención de dos hombres.

Los aprehendidos están identificados como Luis Fernando Rojas Neazoa (24) y Máximo Jonás Escalona Escobar (25).

El arresto se efectuó en las instalaciones del Hospital Clínico Universitario de Caracas, parroquia San Pedro, municipio Libertador.



De acuerdo con el reporte, a través de las pesquisas, se pudo determinar que dichos antisociales ingresaron a un área del centro hospitalario, donde sustrajeron cableado y cabillas, con la finalidad de comercializarlos y lucrarse de manera ilícita.

Con su detención se ubicaron dos cuchillos usados para los cortes y un Bera SBR, placa AB7Z30P. Además, al ser verificados en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojaron que Máximo posee registros por violencia.



El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

