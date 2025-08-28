Delitos

Capturan a ladrones dentro del Hospital Universitario de Caracas: ¿Qué pasó?

Los aprehendidos están identificados como Luis Fernando Rojas Neazoa (24) y Máximo Jonás Escalona Escobar (25).

Por Jheilyn Cermeño
Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 11:19 am

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron la captura de dos ladrones dentro del Hospital Universitario de Caracas.

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, reveló detalles del procedimiento.

Capturan a ladrones dentro del Hospital Universitario de Caracas

Rico adelantó que el trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Santa Mónica permitió la ubicación y detención de dos hombres.

Los aprehendidos están identificados como Luis Fernando Rojas Neazoa (24) y Máximo Jonás Escalona Escobar (25).

El arresto se efectuó en las instalaciones del Hospital Clínico Universitario de Caracas, parroquia San Pedro, municipio Libertador.

De acuerdo con el reporte, a través de las pesquisas, se pudo determinar que dichos antisociales ingresaron a un área del centro hospitalario, donde sustrajeron cableado y cabillas, con la finalidad de comercializarlos y lucrarse de manera ilícita.

Con su detención se ubicaron dos cuchillos usados para los cortes y un Bera SBR, placa AB7Z30P. Además, al ser verificados en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojaron que Máximo posee registros por violencia.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

También puede visitar nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Internacionales
Florida
Miami
tecnologia
belleza
Jueves 28 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América