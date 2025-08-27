Detenido agresor que amenazaba de muerte a su pareja con un martillo en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaron la aprehensión de un hombre que amenazaba de muerte a su pareja en Caracas.

De acuerdo con el reporte del director del Cicpc, Douglas Rico, compartió los detalles del arre.

Detenido agresor que amenazaba de muerte a su pareja

Rico indicó que el arresto lo efectuaron agentes de la Delegación Municipal La Vega.

El detenido está identificado como Jesús Eduardo Dazo Aguirre (63).

El procedimiento se ejecutó en Montalbán III, urbanización Juan Pablo II, parroquia La Vega, municipio Libertador.

El día del hecho, arremetió nuevamente contra ella y, tras tomar un objeto contundente tipo martillo, la amenazó con quitarle la vida.

Por lo que la víctima optó por pedir ayuda y los vecinos alertaron a los funcionarios, quienes acudieron al lugar del hecho, para salvaguardar la integridad de la fémina.

Al momento de la captura, Dazo Aguirre se tornó violento y arremetió contra los funcionarios actuantes, a fin de evitar ser detenido.



En el lugar del hecho, se ubicó un celular con signos de violencia, por cuanto el hombre lo fracturó con el martillo durante su ataque de ira.

El caso quedó puesto a la orden de la Fiscalía 128.ª del Ministerio Público.

