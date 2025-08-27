Operativo policial en Baruta: capturan a conductor fugitivo tras provocar accidente

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la PoliBaruta, informaron sobre la reciente detención de un hombre involucrado en un grave accidente de tránsito.

El conductor, luego de provocar el volcamiento de otro vehículo, se dio a la fuga en la urbanización Las Mercedes.

La noticia se difundió a través de un video en la cuenta oficial de Instagram de la institución, generando gran atención en la comunidad.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El suceso ocurrió en en una de las intersecciones más transitadas de Las Mercedes: la calle París con la calle Mucuchíes.

Según el reporte oficial, un vehículo modelo Lincoln Navigator, de color vinotinto, impactó de forma violenta y frontal a una camioneta Toyota Terios.

La fuerza del choque fue tal que la Toyota Terios se volcó de inmediato. La víctima resulto ser conductor de este vehículo, un hombre de 35 años. Los equipos de Protección Civil de Baruta llegaron rápidamente al lugar para brindarle atención necesaria. Luego se notificó que estaba ileso.

¿Qué se sabe sobre la captura del responsable?

El conductor del vehículo Lincoln Navigator, en un intento por evadir sus responsabilidades, huyó del lugar del accidente sin prestar auxilio a la víctima.

Esta acción activó de inmediato una alerta entre los funcionarios de PoliBaruta, quienes activaron un operativo de búsqueda y captura en la zona.

Gracias a la información suministrada por testigos del hecho y a la rápida coordinación de los oficiales, se pudo rastrear el paradero del fugitivo. El despliegue policial culminó con la intercepción y detención del conductor en la carretera vieja Caracas-Baruta.

El hombre, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, se encuentra ahora bajo custodia policial. El vehículo Lincoln Navigator también fue retenido como evidencia.

El caso pasó a manos de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito Terrestre del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), organismo encargado de las pesquisas.

Las autoridades realizarán una exhaustiva investigación para determinar las causas exactas del accidente y procesarán al responsable de acuerdo con la ley.

También visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube