Tiroteo fatal en escuela católica de Minneapolis deja varias víctimas: revelan cifra de fallecidos

Autoridades de la ciudad de Minneapolis (Minnesota, EEUU) están en alerta tras un tiroteo contra una iglesia y escuela católica ubicada en el sur de la entidad.

Al menos dos niños murieron y otras 17 personas resultaron heridas durante el violento incidente que se registró en horas de la mañana de este miércoles.

Muere el autor del tiroteo en Minneapolis

Funcionarios policiales intervinieron en el incidente e informaron sobre la muerte del supuesto autor del ataque.

"No existe una amenaza activa para la comunidad en este momento. El tirador ha sido contenido", declararon autoridades del gobierno de la ciudad, en la red social X.

El tiroteo se registró precisamente en la Iglesia de la Anunciación, que también alberga una escuela primaria con estudiantes desde preescolar hasta octavo grado, según su sitio web.

El lunes fue el primer día de clases tras las vacaciones de verano, indicó una publicación en la página de Facebook de la escuela, citada por Rtve.

Autoridades de EEUU siguen el caso

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, informó que se le notificó sobre el tiroteo. "Rezo por nuestros alumnos y maestros, cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia", declaró el gobernador en una publicación de X.

A su vez, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que el Departamento de Seguridad Nacional se encarga de monitorear la situación.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que sigue de cerca el "trágico suceso", además de agradecer la rápida actuación del FBI.

El pasado mes de junio, en el mismo estado, la congresista demócrata Melissa Hortman y su marido murieron tiroteados en lo que resultó "un asesinato por motivos políticos".

