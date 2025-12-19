¿Viajas con un niño en Navidad? Sepa dónde tramitar el permiso y los requisitos a consignar

Suscríbete a nuestros canales

En esta temporada de fiestas navideñas de 2025, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), recuerda a los ciudadanos cómo tramitar los permisos de viaje para menores de edad.

A través de su cuenta en Instagram, el Idenna brindó orientación a los viajeros para que se trasladen dentro y fuera del territorio nacional sin inconvenientes en esta Navidad.

Permiso de viaje para menores de edad

De acuerdo con la información brindada por el Idenna, para viajar dentro del territorio nacional, los recaudos deben presentarse ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y o la Notaría Pública.

Recuerda además que en estos casos, no requiere permiso el padre, madre, representante o responsable.

En el caso de los viajes fuera del país, si el niño, niña o adolescente viaja solo o con un tercero, deben acudir al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y ante la Notaría Pública.

Si el menor de edad viaja solo, o con un tercero o acompañado de uno de sus padres y el otro progenitor llamado a das su autorización se encuentra ausente, se deberá acudir al Tribunal de Protección de niñas, niños y adolescentes.

En el caso de viajar con ambos padres, el niño no requiere tramitar ningún tipo de permiso.

Requisitos

Para los viajes dentro del territorio nacional, debe presentar los siguientes recaudos:

Original y copia del Acta de Nacimiento del niño, niña o adolescente.

En caso de ser mayor de 9 años: debe presentar la copia de la Cédula de Identidad del menor de edad.

Copia de la Cédula de Identidad del padre o la madre que ejerza la Patria Potestad, del tutor o tutora o del representante legal.

En casos de tutea o representación legal, el autorizante deberá presentar copia Certificada de la decisión Judicial que declare la Colocación familiar, tutela.

Copia de recibo de servicio público, constancia de residencia o de RIF que certifique como lugar de residencia el municipio en el que realiza el trámite.

Para los viajes fuera del país, tanto si el menor de edad viaja solo o acompañado, debe presentar los siguientes recaudos:

Original y copia del Acta de Nacimiento

En caso de ser mayor de 9 años: debe presentar la copia de la Cédula de Identidad del menor de edad.

Copias del pasaporte vigente del niño, niña o adolescente.

Copias de la Cédula de Identidad de Padre y Madre autorizante.

En casos de privación de Patria Potestad o Ejercicio Unilateral de la Patria Potestad, debe presentar copia certificada de la sentencia judicial que la declare con una vigencia que no exceda de un periodo de tres meses.

En casos de tutela, debe presentar copia certificada de la decisión judicial.

En caso de uno de los padres esté fallecido, debe presentar copia certificada del Acta de Defunción y consignar

En caso de viajar acompañado de un tercero, deberá consignar copia de la Cédula de Identidad y del Pasaporte Vigente del acompañante.

Foto tamaño carnet del niño, niña o adolescente y del acompañante.

Copia simple de los pasajes aéreos, terrestres o marítimos, con la indicación del itinerario completo, indicando destino, fechas de partida y retorno al país.

Copia simple de recibo de servicio público, o de constancia de residencia o RIF en el que certifique que reside en el municipio donde está realizando el trámite.

