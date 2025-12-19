El fin de una era: José 'Cafecito' Martínez anuncia su retiro tras 19 temporadas de entrega

Suscríbete a nuestros canales

El béisbol venezolano se prepara para despedir a una de sus figuras más carismáticas y respetadas. José Cafecito Martínez, el hombre que cargó con orgullo el legado de su padre y construyó su propio camino hacia la gloria, anunció este 19 de diciembre su retiro oficial del deporte profesional. A los 37 años y en plena campaña 2025-2026 con los Tigres de Aragua, el oriundo de La Guaira confirmó que esta será su última vuelta por los diamantes.

A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, Martínez expresó que no es fácil reconocer que el camino termina, pero manifestó un profundo orgullo por haber llevado el apellido Martínez con la frente en alto. En su despedida, dedicó palabras cargadas de sentimiento a su madre, su esposa, sus hijos y, de manera muy especial, a su padre, el recordado Carlos Café Martínez, asegurando que utilizó su número para mantener vivo su legado y que la gente lo recordara en cada turno al bate.

Un bateador de élite en las Mayores y el Caribe

La carrera de Cafecito Martínez fue una lección de perseverancia. Tras establecer un récord en Triple A al batear para .384 en 2015, logró debutar en las Grandes Ligas a los 28 años, una edad avanzada para los estándares actuales, pero que no le impidió brillar. Durante siete campañas en la MLB con equipos como los Cardenales de San Luis, Rays de Tampa Bay y Cachorros de Chicago, registró un promedio vitalicio de .289 y acumuló 360 imparables, destacando su brillante actuación en los Playoffs de 2019 donde bateó para un astronómico .538.

En Venezuela, su estatus es el de una leyenda viviente. Tras 16 temporadas en la LVBP, Martínez se retira con estadísticas que lo sitúan en un escalón único: es el único jugador en la historia del circuito con un promedio vitalicio superior a .320, más de 600 hits y un OPS por encima de .800. Su palmarés incluye el premio al Jugador Más Valioso (MVP) obtenido con los Tigres de Aragua en la zafra 2023-2024, un reconocimiento que hizo justicia a su consistencia y capacidad para remolcar carreras en los momentos de mayor presión.

Legado y números para la eternidad

Más allá de los 629 hits, 114 dobles y 329 carreras remolcadas que registra hasta la fecha en la pelota invernal, el legado de José Martínez se mide en el respeto de sus compañeros y rivales. Defendió con pasión las camisetas de los Tiburones de La Guaira y los Tigres de Aragua, logrando superar incluso varias de las marcas personales de su padre y consolidando el apellido Martínez como sinónimo de entrega y amor por el juego.

El pelotero aseguró que vivirá estos últimos juegos de la temporada con el corazón y la humildad que siempre lo caracterizaron. Al colgar los ganchos, Cafecito no solo deja una hoja de servicios envidiable con 170 extrabases en Venezuela, sino también la certeza de que cumplió su propósito: honrar su apellido con acciones y demostrar que los sueños se trabajan con carácter y constancia, respondiendo siempre a las críticas con trabajo silencioso en el terreno.

