Movistar ofrece SIM Card gratis por tiempo limitado: vea cómo obtenerla

La empresa de telecomunicaciones Movistar lanzó una promoción especial para usuarios de líneas prepago en Venezuela, con la que ofrece la SIM Card o eSIM sin costo adicional.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a servicios móviles durante la temporada decembrina y estará disponible por tiempo limitado, específicamente hasta el 31 de diciembre.

La compañía explicó que la promoción forma parte de su campaña navideña, orientada a mantener a las personas conectadas en estas fechas.

Planes Movistar Plus incluidos en la promoción

Para acceder a la SIM gratuita, los usuarios deben adquirir una línea prepago con los planes Movistar Plus. Estas opciones están diseñadas para adaptarse a distintos perfiles de consumo de datos móviles, permitiendo elegir el plan más conveniente según las necesidades del cliente.

Los planes disponibles son:

Plan 4GB: 1.200 bolívares

Plan 6GB: 1.700 bolívares

Plan 10GB: 2.700 bolívares

Plan 25GB: 4.000 bolívares

Movistar aclaró que en esta promoción el cliente solo debe cancelar el costo de la línea y la renta básica del plan seleccionado. La SIM Card no tiene costo en las líneas prepago, y el beneficio también aplica para quienes opten por el formato eSIM, siempre que el equipo sea compatible.

Dónde adquirir la SIM gratuita de Movistar

Los interesados pueden obtener la SIM Card gratuita en distintos canales habilitados por Movistar, como en las tiendas Movistar y sus agentes autorizados.

