Residentes de Nueva Jersey cobran alivio de ANCHOR en diciembre: guía para asegurar depósitos de $1.500 y $450 por solicitudes tardías

El Departamento del Tesoro de Nueva Jersey sigue adelante este diciembre con la gran distribución de los beneficios del programa ANCHOR (Comunidades Asequibles de Nueva Jersey para Propietarios e Inquilinos).

Miles de residentes que enviaron sus solicitudes tarde o que necesitaban una verificación adicional están recibiendo depósitos directos y cheques que pueden llegar hasta $1.500 para propietarios y $450 para inquilinos.

Este alivio fiscal, creado para aliviar la carga de los impuestos a la propiedad en el "Estado Jardín", es una de las iniciativas de reembolso más ambiciosas que hemos visto en la historia reciente de Nueva Jersey.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre los pagos de diciembre y cómo puedes asegurarte de recibir tu beneficio.

Montos de los beneficios: ¿Cuánto recibirá cada residente de Nueva Jersey?

El programa ANCHOR clasifica los pagos basándose en el nivel de ingresos y el estatus de residencia del solicitante durante el año fiscal de referencia (2024). Las cifras oficiales se desglosan de la siguiente manera:

Propietarios de viviendas: Aquellos con ingresos de hasta $150.000 reciben $1.500. Si los ingresos oscilan entre $150.001 y $250.000, el beneficio es de $1.000.

Inquilinos: Los residentes que alquilan y ganan $150,000 o menos califican para un pago estándar de $450.

Bono para adultos mayores: Los residentes de 65 años o más reciben un pago adicional de $250, lo que eleva el beneficio máximo para propietarios senior a $1.750 y para inquilinos senior a $700.

¿Quiénes son elegibles para los pagos de diciembre?

La División de Tributación está trabajando en las solicitudes que no se presentaron automáticamente en septiembre. Los pagos de este mes están destinados principalmente a:

Residentes que enviaron el formulario PAS-1 de manera manual antes de que cerrara la convocatoria.

Personas que actualizaron su información bancaria o de dirección después del 15 de septiembre.

Solicitantes cuya identidad necesitó una validación adicional a través del sistema ID.me.

Para ser elegible, el solicitante debió haber residido en Nueva Jersey como su hogar principal el 1 de octubre de 2024 y cumplir con los límites de ingresos establecidos por el estado.

Próximas fechas de pago y estado de solicitudes en Nueva Jersey

Aunque los pagos comenzaron a distribuirse oficialmente el 15 de septiembre, el Tesoro estatal ha confirmado que las emisiones seguirán de manera escalonada durante todo diciembre.

La mayoría de los contribuyentes que solicitaron el beneficio cerca de la fecha límite deberían recibir sus fondos en un plazo de 90 días después de que su solicitud sea aprobada.

Es importante mencionar que, la fecha límite oficial para presentar nuevas solicitudes para el ciclo actual fue el 31 de octubre de 2025. En este momento, el sistema no acepta nuevas peticiones, pero la División de Tributación sigue procesando el volumen acumulado de solicitudes enviadas antes de esa fecha.

