Beneficios del Seguro Social en Navidad: quiénes califican para el depósito de Nochebuena según su cumpleaños

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) mantiene publicado su calendario con las fechas mensuales en las que los beneficiarios, según su tipo, recibirán sus ingresos, entienda quiénes son los que recibirán su dinero el próximo 24 de diciembre.

Se debe tener en cuenta que el Seguro Social atiende a más de 70 millones de estadounidenses cada año, incluyendo jubilados, sobrevivientes, personas con discapacidades y familias de bajos ingresos, pero no realiza los pagos de todos estos beneficiarios el mismo día.

El Seguro Social del EEUU distribuye pagos de forma escalonada mes a mes, basándose en el día de nacimiento de cada beneficiario.

Mantener dicha estructura permite organizar mejor los recursos y garantiza que todos reciban sus fondos de manera ordenada, de modo que las personas puedan planificar de antemano cómo manejar el dinero.

Estas serán las personas que cobran el 24 de diciembre

Entonces, según lo establecido en el calendario de la SSA, este próximo miércoles 24 de diciembre, antes de celebrar la Nochebuena, los beneficiarios que recibirán su dinero serán los que tienen fecha de nacimiento entre el 21 y el 31 de diciembre.

Así mismo, cobrarán los beneficiarios bajo el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI), aquellos que tienen una incapacidad que detiene o limita su capacidad para trabajar.

¿Cuánto dinero van a recibir?

Lamentablemente, aun los beneficiarios del Seguro Social, independientemente de su tipo, no cobrarán el aumento de sus montos a recibir, ya que esto no ocurirrá hasta que se activen los pagos del calendario 2026,

Montos de pagos promedio:

Todos los trabajadores jubilados: $1.976

Pareja casada (ambos reciben beneficios): $3.089

Cónyuge sobreviviente (viudo/a de edad avanzada): $1,832

Trabajador con discapacidad: $1,580

SSI: $967 por individuo elegible

Montos máximos:

- Jubilación

62 años (Retiro temprano): $2,831

Edad Plena de Jubilación (Full Retirement Age - FRA): $4,018

70 años (Retiro tardío): $5,108}

Para obtener el pago máximo de $4,018 (a la FRA), una persona debe haber trabajado y pagado impuestos del Seguro Social por 35 años y haber ganado, consistentemente, el ingreso máximo sujeto a impuestos durante esos años.

SSI pareja casada (ambos elegibles): $1,450

Cónyuge Sobreviviente con dos hijos elegibles: $3,761

La SSA tiene un límite en la cantidad total que se puede pagar a una familia. Este límite generalmente oscila entre el 150% y el 180% del beneficio del trabajador fallecido.

SSDI: Familia de Trabajador con Discapacidad (cónyuge y 1+ hijos): Aproximadamente $2.862, pero esto varía.

