Belinda deja en evidencia el poder de manifestar: el galán que pidió y el universo le concedió

Belinda volvió a ser protagonista en redes sociales tras la publicación de un video del año 2010 donde hablaba de Miguel Ángel Silvestre y dejaba entrever su deseo de trabajar con él. Más de una década después, en 2026, su anhelo se volvió realidad ambos artistas están a punto de colaborar en un nuevo proyecto.

El clip antiguo se volvió viral rápidamente, y los seguidores de Belinda aseguraron que la cantante había “visualizado” esta colaboración mucho antes de que se hiciera realidad, reforzando la idea de que el poder de la manifestación de Beli no es un mito.

El video que desató la viralidad

En el material rescatado, Belinda habla con entusiasmo sobre Miguel Ángel Silvestre, mencionando la admiración que siente por su trabajo y dejando entrever su deseo de coincidir profesionalmente.

Tras filtrarse nuevamente en redes, la grabación acumuló miles de reacciones, comentarios y compartidos, volviéndose tendencia y generando un debate sobre coincidencias, manifestaciones y predicciones cumplidas en la carrera de la artista.

Una colaboración que ya ilusiona a los fans

La noticia de que Belinda y Miguel Ángel Silvestre trabajarán juntos encendió a sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre el tipo de proyecto que protagonizarán y sobre cómo se materializará esta unión después de tantos años de espera.

Usuarios de redes coincidieron en que la cantante parece haber anticipado el momento, reforzando la narrativa de que sus deseos y visualizaciones influyen en la realidad, al menos en el ámbito artístico.

