Ahorra en Navidad! Costco lanza cupones extra para obsequios de última hora: conoce las mejores ofertas

La cadena de almacenes Costco activa una campaña masiva de descuentos digitales para facilitar las compras de último momento antes de la Nochebuena.

Este evento especial incluye rebajas significativas en tecnología, artículos para el hogar y alimentos gourmet para las celebraciones decembrinas.

Con esta estrategia, la empresa busca aliviar el bolsillo de sus socios frente a la inflación y optimizar el flujo de clientes en sus sucursales físicas.

¿Cómo pueden los socios obtener los nuevos descuentos?

A diferencia de años anteriores, la compañía sustituye la entrega física de folletos en la entrada por una plataforma totalmente digital. Los miembros de la tienda deben acceder al sitio web oficial o a la aplicación móvil para visualizar los códigos de ahorro vigentes.

Este cambio tecnológico permite a los usuarios planificar sus compras desde casa y evitar aglomeraciones innecesarias durante la temporada alta. Los cupones se aplican de forma automática al momento de pagar en caja o al realizar pedidos mediante el portal de internet.

¿Qué artículos destacan en el catálogo de ofertas festivas?

La selección de rebajas abarca una amplia variedad de categorías que van desde muebles de oficina hasta joyería fina para regalos especiales. Usted encuentra descuentos en laptops de última generación, televisores de alta definición y juguetes populares para los niños.

Para las cenas familiares, el almacén ofrece precios reducidos en bandejas de comida preparada, chocolates de marcas exclusivas y vinos seleccionados. Estos productos garantizan una celebración de alta calidad con un margen de ahorro que alcanza niveles similares a los del pasado Black Friday.

Esta iniciativa responde a la necesidad de sus afiliados de adquirir presentes de último minuto sin exceder su presupuesto anual. El evento coincide con el libro de cupones mensual y las ofertas semanales, lo que acumula beneficios para los consumidores más atentos.

La empresa reporta que productos clave como el Ninja CREAMi y aperitivos gourmet tienen rebajas de entre $5 y $40 dólares.

¿Qué planes de expansión tiene la empresa para el año 2026?

Tras un cierre de año 2025 con ventas superiores a los $269 mil millones de dólares, la corporación proyecta un crecimiento agresivo. Costco prevé la apertura de 35 nuevas tiendas para su próximo año fiscal, lo que incluye formatos no tradicionales y almacenes estándar.

La gerencia también busca reducir costos logísticos al trasladar la producción de artículos Kirkland Signature más cerca de sus puntos de venta. Esta medida no solo disminuye los gastos de transporte, sino que también ayuda a mitigar el impacto ambiental por emisiones de carbono.

