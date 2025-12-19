Wisconsin: jueza enfrentará hasta 6 años de prisión por proteger a inmigrante del ICE

Suscríbete a nuestros canales

El proceso judicial contra la jueza Hannah Dogan, en el estado de Wisconsin, concluyó con un veredicto de culpabilidad por el cargo de obstrucción de la justicia.

El caso se fundamentó en los eventos registrados el pasado mes de abril, cuando la funcionaria utilizó su posición para permitir que un ciudadano mexicano en situación irregular evitara ser interceptado por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de las instalaciones judiciales.

Detalles del incidente y evidencia en video

La investigación penal se centró en las grabaciones de las cámaras de seguridad del tribunal, las cuales captaron el momento en que la jueza Dogan otorgó acceso al inmigrante a áreas restringidas o salidas alternativas para evadir el cerco de las autoridades federales.

A pesar de la intervención de la magistrada, el ciudadano indocumentado fue aprehendido posteriormente por los agentes y, tras completarse su proceso administrativo, fue deportado a su país de origen.

La fiscalía sostuvo que la conducta de Dogan interfirió directamente con las operaciones de cumplimiento de la ley federal. Por su parte, el sistema judicial local ha reaccionado de manera inmediata ante el fallo del jurado.

Situación administrativa y posibles sanciones

Actualmente, la Corte Suprema de Wisconsin mantiene a Hannah Dogan bajo suspensión de sus funciones. El código penal para este tipo de delitos establece una pena máxima que podría alcanzar los 6 años de privación de libertad, aunque la sentencia definitiva será anunciada en una audiencia posterior programada por el tribunal correspondiente.

Respecto al impacto de este caso, se han recogido las siguientes declaraciones:

"El veredicto envía un mensaje claro de que nadie, independientemente de su cargo en el estrado, está por encima de la ley cuando se trata de interferir con procedimientos federales", declaró un portavoz del Departamento de Justicia tras la audiencia.

El tribunal encargado del caso notificará en las próximas semanas la fecha oficial para la lectura de la sentencia, mientras la defensa de la jueza evalúa posibles recursos de apelación.

"Fue una situación tensa; vimos cómo se le permitió el paso por zonas que no son para el público, pero la vigilancia de las cámaras fue clave para determinar lo que ocurrió ese día", testificó uno de los oficiales de seguridad del edificio presente durante los hechos.

