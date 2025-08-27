Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 27 de agosto, se reportó una tragedia en el Sistema Metro de Caracas.

A través de sus redes sociales, la compañía de transporte subterráneo confirmó la muerte de un adulto mayor.

Tragedia en el Metro de Caracas: adulto mayor fallece en la Línea 1

De acuerdo con el reporte, el lamentable suceso se registró en la Línea 1, específicamente en la estación Plaza Venezuela.

"Este miércoles #27Ago en horas de la mañana, un ciudadano de género masculino de 84 años de edad se proyectó a los rieles del Metro en la estación #PlazaVenezuela. Para el momento, se procedió con el protocolo para el levantamiento del cuerpo sin signos vitales y fue restituido el servicio en el sistema", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido.

En mayo de 2025, el Metro de Caracas activó el protocolo de rescate luego de que otro adulto mayor se lanzara a la vía férrea en la estación Chacao de la Línea 1.

La compañía informó en Instagram que el hombre, de aproximadamente 72 años de edad, fue rescatado con vida y trasladado a un centro médico para recibir atención médica especializada.

En la publicación, el Metro de Caracas comunicó que ya había sido restablecido el funcionamiento del sistema en la Línea 1.

La situación generó un fuerte retraso en la prestación del servicio, por lo que algunos ciudadanos optaron por el transporte superficial.

