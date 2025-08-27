Adolescente se quita la vida tras buscar "consejos" de ChatGPT: padres del joven demandan a Open AI

Suscríbete a nuestros canales

Los padres de un joven de 16 años presentaron una demanda contra OpenAI y su dueño, Sam Altman, luego de que el adolescente decidiera poner fin a su vida, tras varios meses de interacción con la aplicación de inteligencia artificial ChatGPT.

De acuerdo con la publicación de La Nación, los representantes del infortunado acusan a Altman como responsable por la muerte del adolescente y alegaron que la compañía se “apresuró” al comercializar la versión GPT-4º, a pesar de los problemas de seguridad.

Matt y Maria Raine presentaron la querella legal en el Tribunal Superior de California, en San Francisco, en nombre de su hijo, Adam Raine, quien falleció en abril.

ChatGPT no interrumpió las sesiones del adolescente

Su abogado, Jay Edelson, detalló que la demanda, con un documento de unas 40 páginas, señala que "ChatGPT ayudó activamente a Adam a explorar métodos de suicidio". Por tal razón, acusan a OpenAI, la empresa matriz de GPT-4o, y Altman de homicidio culposo.

Los padres alegaron que ChatGPT "no interrumpió" ninguna de las sesiones del adolescente, ni inició ningún protocolo de emergencia, a pesar de reconocer el intento de suicidio de Adam.

"Lo que este caso pondrá en tela de juicio es hasta qué punto OpenAI y Sam Altman se apresuraron a comercializar la entonces más reciente versión de ChatGPT (GPT-4º), a pesar de los evidentes problemas de seguridad", señaló Edelson.

El abogado indicó que la demanda busca evitar que otra tragedia como la que viven los Raine vuelva a suceder.

Además, los demandantes argumentaron que OpenAI catapultó la valoración de la empresa de 86.000 millones de dólares a 300.000 millones de dólares por adelantar el lanzamiento de GPT4.

OpenAI y Altman han estado en las últimas semanas en medio del debate público tras los fallos y la inexpresividad del último modelo de ChatGPT, GPT-5.

Fallos en el sistema de ChatGPT

Según Altman, GPT-3 era comparable a chatear con un estudiante de secundaria y GPT-4 a una conversación con uno universitario, mientras que con GPT-5 los usuarios tienen a su disposición "un equipo completo de expertos con doctorado, listos para ayudar".

Sin embargo, usuarios reportaron una gran cantidad de fallos de la nueva versión. Desde que se popularizó ChatGPT a finales de 2022, muchas personas optaron por usar esta IA para tener conversaciones banales sobre su día a día.

Tras el lanzamiento de GPT-5, OpenAI retiró sus modelos anteriores, incluyendo a GPT-4o, que fue usado por el joven Riane.

