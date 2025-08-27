Venezolano llora al ser detenido por el ICE en Texas: presenta orden de captura en Venezuela por un delito violento

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano, de 31 años de edad, quien presenta una orden de arresto en Venezuela por un delito violento, resultó detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Texas.

El organismo de seguridad estadounidense capturó a Raúl Enrique Pargas Rodríguez, quien huyó de su país natal para evitar a la justicia.

El hombre está acusado por intento de “feminicidio”, tras torturar y amenazar a una mujer con un arma, en una especie de “ruleta rusa”.

El venezolano torturó a su víctima

"Este peligroso delincuente extranjero presuntamente golpeó, degradó y torturó a una joven en una especie de ruleta rusa y luego huyó a Estados Unidos cuando su intento de asesinarla fracasó", declaró Joshua Johnson, director interino de la Oficina de Campo de Dallas de la Oficina de Control y Deportación (ERO) del ICE.

De acuerdo con la información que publicó la cadena estadounidense de noticias, Fox, las autoridades lograron aprehender al venezolano tras recibir una pista de la Patrulla Fronteriza de EEUU.

“Pudimos localizarlo y ponerlo bajo custodia para que pueda ser repatriado a Venezuela y comparecer ante la justicia por sus presuntos delitos”, agregó Johnson.

La orden de arresto precisó que Pargas Rodríguez atrajo a la mujer a su taller el 24 de febrero de 2021. En ese mismo lugar, estalló en una violenta disputa, antes de que el acusado la insultara y atacara.

Ingresó ilegalmente a EEUU tras huir de Venezuela

Tras someter a su víctima, el venezolano sacó una pistola, apuntó a la joven en la cabeza, le quitó las balas al arma y la recargó. Volvió a apuntar contra la mujer antes de que lograra escapar.

ICE dijo que Pargas Rodríguez huyó de Venezuela después del ataque y entró ilegalmente a Estados Unidos cerca de Eagle Pass, Texas, el 10 de agosto de 2022.

