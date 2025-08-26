Mueren niños venezolanos sometidos a tratamiento de anestesia general: investigan rara mutación genética

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades sanitarias de Chile encendieron las alarmas tras la muerte de cuatro pacientes pediátricos de nacionalidad venezolana, tras la aplicación de anestesia general.

De acuerdo con los reportes iniciales del caso, una posibilidad para estos casos inusuales podría ser una rara mutación genética mitocondrial, la cual está bajo investigación por expertos en farmacología y genética.

El Ministerio de Salud chileno y el Instituto de Salud Pública (ISP) investigan los inusuales casos de niños venezolanos que han muerto en Chile luego de que se les aplicara anestesia general para cirugías electivas, el primero ocurrió en 2021.

La situación fue alertada por la Sociedad de Anestesiología de Chile (SACH), luego de que se reportaran cinco casos graves en los últimos años, cuatro pacientes pediátricos fallecieron.

De acuerdo con el organismo, en todos los casos clínicos se trató de niños con nacionalidad venezolana, previamente sanos.

Presumen rara mutación en niños venezolanos

“Tras intervenciones quirúrgicas sin complicaciones evidentes, no despertaron en etapa de recuperación o presentaron un despertar con compromiso neurológico severo”, dijeron las autoridades chilenas en un comunicado.

Los pacientes habían sido sometidos a técnicas anestésicas “ampliamente validadas y ocupadas en la población pediátrica, utilizando fármacos como Sevoflurano, Propofol y Fentanilo”. El SACH también dijo que no hubo errores en la administración de estos fármacos.

Tras analizar detalladamente el perfil de los pacientes, el tipo de intervención, el manejo anestésico y el desenlace clínico, el organismo tomó conocimiento de un estudio hecho en España, donde se investigaron seis casos similares relacionados con una rara mutación genética mitocondrial.

“Uno de los pacientes fallecidos en Chile fue sometido a análisis genético”, el cual permitió identificar “la misma mutación descrita en el estudio europeo”, concluyó SACH.

En los casos de niños venezolanos en España, los pacientes recibieron anestesia con Sevoflurano, lo que alteró la “fosforilización oxidativa de las células cerebrales” y generó un daño cerebral severo, publicó Bio Bio Chile.

Ahora, el Minsal y el ISP investigan estos casos, para identificar poblaciones de riesgo y revisar los protocolos de anestesia en pacientes pediátricos, con el fin de evitar nuevos casos.

La autoridad sanitaria aclaró que se trata de casos de “ocurrencia infrecuente” y que “los procedimientos anestésicos en la población pediátrica son seguros y se ejecutan conforme a protocolos clínicos validados”.

La principal hipótesis tras estos casos es la rara mutación genética reportada previamente en España, ya que se supo que uno de los casos en Chile coincide con este perfil clínico. Pero aún no está claro.

Por ahora, se sabe que se trata de una mutación de origen mitocondrial, heredada por la línea genética materna.

Sociedad Venezolana de Anestesiología rechaza discriminación

La Sociedad Venezolana de Anestesiología (SVA), por su parte, expresó que al ser tan poca la evidencia científica disponible sobre esta mutación, “parece inapropiado considerar que hay una predisposición genética en la población venezolana a estos cuadros clínicos sin haberse realizado investigaciones rigurosas”.

“Condenamos cualquier rechazo de la población venezolana en otros países que pudiera conducir a la segregación de los servicios sanitarios por causa del gentilicio venezolano o por tener ascendencia venezolana”, manifestaron.

El organismo también informó que, en Venezuela, “no existen, hasta la fecha, reportes formales de eventos semejantes”.

