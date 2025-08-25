Hermanas integrantes de la Armada de EEUU buscan impedir la deportación de su padre: ICE lo arrestó por un incidente vial

Suscríbete a nuestros canales

Un inmigrante proveniente de Guatemala, de 45 años de edad y padre de dos funcionarias activas de los marines de EEUU, fue detenido por el ICE, tras verse involucrado en un incidente vial.

Pascual Andrés, quien es residente de Boynton Beach, Florida, desde hace más de dos décadas, estuvo implicado en un choque menor, antes de ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los agentes se lo llevaron en lugar de ayudarlo, dijo abogada Miriam Acosta.

Jóvenes marines buscan impedir la deportación de su padre

Pascual es padre de Yulisa y Yeniffer Andrés, dos mujeres pertenecientes al cuerpo activo de marines. A pesar de ello y de no contar con un historial criminal, el ICE recluyó al hombre en “Alligator Alcatraz”, el centro de detención de inmigrantes de Donald Trump.

Ahora, sus hijas buscan la forma de evitar la posible deportación de su padre y apelan a un recurso que tienen por ser parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El pasado de 16 de agosto, Pascual Andrés un auto chocó en la parte trasera al vehículo dePascual Andrés, cuando manejaba en Palm Beach County, Florida. A pesar de que él era la víctima del accidente, las autoridades no priorizaron su estado de salud, sino que, de manera inmediata revisaron su status migratorio.

Los agentes de la policía local notaron que no tenía los documentos en regla, por lo que arrestaron al hombre, padre de cuatro hijos y lo entregaron al ICE, desde entonces, no se ha reencontrado con su familia.

Miriam Acosta, abogada del procesado, dijo a los medios locales que Andrés fue internado en Alligator Alcatraz, para luego ser trasladado al Centro de Detención Krome, donde seguirá su caso migratorio.

ICE lo arrestó tras incidente vial

El accionar de las autoridades que arrestaron a Pascual se encuentra justificado en los acuerdos 287 (g) que promueve el gobernador de Florida, Ron DeSantis. La norma establece que las agencias policiales pueden actuar como agentes federales de inmigración.

De acuerdo con La República, los medios revelaron que Pascual es padre de Yulisa (22) y Yeniffer (20), quienes son miembros activos del cuerpo de marines en California. Además, otro hijo menor ha manifestados sus intenciones de unirse a la Fuerza Área estadounidense tras acabar la secundaria.

Las hermanas solicitaron el recurso llamado “libertad condicional en el lugar”, el cual permite que los militares en servicio puedan gestionar la residencia permanente para un familiar directo. lo que "Me duele mucho. Estamos sirviendo a este país para que la gente tenga libertad, pero, por otro lado, esto le sucede a nuestra familia”, declaró la hija mayor.

