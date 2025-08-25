Mujer asesina a su esposo y sus dos hijos: los cuerpos fueron hallados en la casa de la familia

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer le quitó la vida a su esposo y dos de sus tres hijos, en Madbury, en el estado de New Hampshire, Estados Unidos (EEUU).

De acuerdo con medios internacionales, la mujer quedó identificada como Emily Long (34), quien le quedó la vida a su pareja, Ryan Long (48).

Asimismo, hizo lo propio con sus hijos Parker y Ryan, de ocho y seis años, respectivamente, antes de quitarse la de ella. La hija menor de la pareja, de tres años, resultó ilesa.

Los cuerpos los hallaron el pasado lunes por la noche en la casa de la familia.

Según la autopsia, Emily Long disparó varias veces contra su pareja, quien tenía un cáncer terminal que afectaba su cerebro. Posteriormente, atacó a los dos niños.

Causas del asesinato

El portal El Tiempo reseñó que a Ryan Long lo diagnosticaron con glioblastoma, un tipo de cáncer cerebral agresivo que no tiene cura, que da una expectativa de vida de 12 a 15 meses.

Emily Long, que trabajaba como directora de operaciones en una cadena de restaurantes, confesaba en redes sociales que la estaban pasando mal con el deterioro de salud de su esposo.

Además, expresaba las dificultades que enfrentaba para sobrellevar el cuidado de su esposo enfermo, la crianza de los hijos y sus propias emociones.