Ataque a puñaladas deja sin vida a joven embarazada: envió un mensaje antes de morir

Kylee Monteiro, una joven de 18 años que estaba embarazada, le quitaron la vida y, posteriormente, la enterraron en el patio de la casa donde ocurrió el crimen ubicada en Massachusetts, Estados Unidos (EEUU).

La vivienda le pertenece a la abuela de Gregory Groom, de 22 años, novio de la víctima y quien es señalado por haber cometido el crimen, refiere Caraota Digital.

La familia de la joven la reportó como desaparecida el pasado 7 de agosto, día en el que le envió un mensaje de alerta a su hermana, en él le advertía de una agresión sufrida a manos de su pareja.

“Me tiró al suelo, me jaló del cabello y me estranguló”, le dijo a su familia, agregando que “Si muero, fue Greg”.

Esto dice la fiscalía

Según la tesis fiscal, el acusado quiso desviar la atención al comunicarse con los agentes policiales para denunciar la presunta desaparición de Kylee Monteiro.

Sin embargo, las versiones que ofreció mostraban inconsistencia, por lo que luego habría confesado que perpetró el crimen con un cuchillo, reseñó La República.

Las autoridades encontraron el cuerpo de Monteiro a más de un metro de profundidad con señales de apuñalamiento en diversas zonas corporales.

Se desconoce si el hijo que esperaba Kylee era de Gregory Groom.

