Hallan los cuerpos sin vida de tres adolescentes en Guárico: llevaban un día desaparecidos

Suscríbete a nuestros canales

Hallaron los cuerpos sin vida de tres adolescentes que fueron arrastrados por la corriente de un río ubicado en el sector rural Los Lanjeros, estado Guárico.

De acuerdo con Unión Radio, a los jóvenes los reportaron como desaparecidos desde el pasado 21 de agosto, cuando después de nadar en una zona prohibida, terminaron en una planicie inundada producto de la crecida del río en el municipio San Jerónimo de Guayabal.

Testigos observaron cómo los menores de edad desaparecieron en el agua, por lo que alertaron a las autoridades.

Protección Civil informó en un comunicado que al momento de los hechos, activaron un plan de rescate en el que lograron rescatar al joven José Ángel Martínez Briceño, con vida.

Mientras que el 22 de agosto hallaron a los fallecidos que quedaron identificados como Junior Rubio (18), Jonás González (14) y Jonathan González (16).

Afirman que las víctimas fallecieron por inmersión; no obstante, funcionarios del Cicpc de la delegación Camaguán, comenzaron las labores de investigación correspondientes.