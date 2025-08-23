Delitos

Detienen a un hombre acusado de abusar a un niño de ocho años: esto se sabe sobre la investigación

La denuncia emitida puso en marcha un proceso de búsqueda 

Por Jennifer James
Sabado, 23 de agosto de 2025 a las 12:11 pm
Foto de: Policia de Río Negro

En una comunidad de San Diego, una madre interpuso una denuncia sobre un presunto abuso hacia su hijo de ocho años.

A través de la cuenta de Instagram, los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana de Carabobo informaron sobre la detención de Dany Hipólito Viloria.

De acuerdo con la información oficial, Hipólito sería el responsable de agredir al menor de edad.

¿Qué se conoce sobre la detención?

La denuncia emitida por la madre del niño puso en marcha un proceso de investigación.

El niño la acompañó hasta la sede policial, donde contó lo que pasó. El presunto culpable es un hombre llamado Dany Hipólito Viloria, quien vive en el mismo sector.

Según el niño, él estaba jugando con sus amigos cuando el hombre se le acercó y se aprovechó de él. El niño, asustado, corrió a casa y le contó todo a su mamá.

La captura del presunto agresor

Al recibir la denuncia, un equipo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se movilizó de inmediato al sector Campo Solo.

Los agentes llegaron a la calle Primero de Mayo, donde localizaron y capturaron al ciudadano.

Después, lo llevaron a la comisaría de San Diego, ubicada en el sector Morro 1, para seguir con el proceso legal que establece la legislación vigente.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Florida
belleza
Estados Unidos
tEXAS
Sabado 23 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América