Detienen a un hombre acusado de abusar a un niño de ocho años: esto se sabe sobre la investigación

En una comunidad de San Diego, una madre interpuso una denuncia sobre un presunto abuso hacia su hijo de ocho años.

A través de la cuenta de Instagram, los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana de Carabobo informaron sobre la detención de Dany Hipólito Viloria.

De acuerdo con la información oficial, Hipólito sería el responsable de agredir al menor de edad.

¿Qué se conoce sobre la detención?

La denuncia emitida por la madre del niño puso en marcha un proceso de investigación.

El niño la acompañó hasta la sede policial, donde contó lo que pasó. El presunto culpable es un hombre llamado Dany Hipólito Viloria, quien vive en el mismo sector.

Según el niño, él estaba jugando con sus amigos cuando el hombre se le acercó y se aprovechó de él. El niño, asustado, corrió a casa y le contó todo a su mamá.

La captura del presunto agresor

Al recibir la denuncia, un equipo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se movilizó de inmediato al sector Campo Solo.

Los agentes llegaron a la calle Primero de Mayo, donde localizaron y capturaron al ciudadano.

Después, lo llevaron a la comisaría de San Diego, ubicada en el sector Morro 1, para seguir con el proceso legal que establece la legislación vigente.

