"Es un monstruo enfermo y malvado": Niñera acusada por abuso contra varias niñas rompe en llanto al escuchar su sentencia

Una niñera, acusada de participar junto con su novio en los abusos sexuales a varias niñas a las que tenía a su cuidado, enfrenta una larga condena por estos crímenes.

La cuidadora Brittney Mae Lyon, de 31 años de edad, anunciaba sus servicios de niñera en internet y expresaba a los padres su interés en trabajar con niños con necesidades especiales. Sin embargo, se descubrió que la mujer ofrecía a las niñas a su novio, Samuel Cabrera, para que abusara de ellas.

Según los fiscales, las niñas tenían entre tres y siete años de edad. Dos de las infantes agredidas presentaban condición de trastorno del espectro autista y una de ellas no hablaba, reseñó Telemundo.

Dictan condena de por vida para la niñera

Por los aberrantes actos, las autoridades del condado de San Diego, en California (Estados unidos), dictaron la condena, que va desde los 100 años a cadena perpetua en una prisión estatal.

La pareja quedó bajo arresto en 2016, después de que una de las víctimas le contara a su madre sobre los abusos.

Tras la detención de Cabrera, los investigadores encontraron videos de los delitos que la pareja guardaba en los discos duros de los ordenadores; la evidencia estaba en el automóvil del implicado.

La Fiscalía del Condado de San Diego afirmó que se hallaron "cientos" de vídeos en seis discos duros distintos. Los audiovisuales mostraban a Cabrera y Lyon mientras abusaban sexualmente de los niños.

Algunas de las víctimas estaban bajo los efectos de las drogas, suministradas por los agresores, o atadas.

Cabrera, fue declarado culpable por un jurado de Vista, por casi tres docenas de cargos y condenado en 2021 a ocho cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Además, se le sumaron 300 años de presidio en una cárcel estatal.

Lyon se declaró culpable a principios de este año de cuatro delitos sexuales graves y aceptó una pena de 100 años de prisión.

La fiscal adjunta del distrito, Jodi Breton, dijo que “su apariencia benigna e inofensiva, sus antecedentes y la forma en que se presentaba ante los padres de las víctimas” fueron características que le permitieron cometer estos crímenes. “Parecía la persona perfecta en la que cualquiera podía confiar", manifestó la funcionaria.

La madre de una de las víctimas, de apenas tres años y medio, le dijo a Lyon durante la audiencia: “Eres el monstruo más enfermo y malvado que tiene la sociedad. Lo que le hiciste a estos niños inocentes y desamparados, sin conciencia, sin cuidado ni preocupación, y sin una pizca de remordimiento, es inconcebible”.

Tanto los padres de los niños afectados como el fiscal rechazaron cualquier idea de que Lyon hubiera sido obligada de alguna manera por Cabrera a participar en los delitos.

Breton afirmó que los mensajes de texto entre los acusados mostraban que Lyon “negociaba” con Cabrera para proporcionarle un niño a cambio de salir con él.

"Nunca saldrá de prisión"

El juez del Tribunal Superior Daniel Link afirmó que no habría firmado el acuerdo alcanzado entre las partes si hubiera creído que existía la posibilidad de que Lyon quedara en libertad.

Link dijo que la información que recibió de la defensa "dejaba muy claro que la Lyon nunca saldrá de prisión. Y si lo hiciera, sería una farsa".

Más tarde, el juez coincidió con las descripciones que las familias hacían de Lyon como "un monstruo" y calificó su conducta de "deplorable" y "repugnante".

La jueza Summer Stephan, del Tribunal Superior del Condado de San Diego, declaró en un comunicado que "la sentencia justa de hoy pone fin a un capítulo despreciable que ha destruido la inocencia y devastado familias en el condado de San Diego”.

Manifestó que “la acusada actuó sin piedad al hacerse pasar por una niñera de confianza y reclutar a niños autistas, solo para cometer los actos más atroces contra ellos".

Al escuchar su sentencia, Lyon lloró desconsoladamente. Sus abogados leyeron una carta escrita por la acusada en la cual se disculpaba con los presentes por los actos que cometió.

