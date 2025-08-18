Muere inmigrante en medio de redada del ICE: DHS se defiende de acusaciones

Suscríbete a nuestros canales

Un inmigrante falleció cuando trataba de escapar de una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizada en un condado de la ciudad de Los Ángeles en el estado de California.

El despliegue tuvo lugar en una tienda de Home Depot en Monrovia, donde los agentes de ICE intensificaron sus operativos especiales en la mayoría de tiendas minoristas.

Por los momentos. la identidad y nacionalidad de la víctima es desconocida.

¿Cómo murió el inmigrante en la redada del ICE?

De acuerdo a los testimonios oficiales, el inmigrante huyó del Home Depot cuando notó la presencia de los uniformados y, en medio de su escapada, fue embestido por un vehículo en la autopista 210 del condado mencionado.

Se conoció que la línea de emergencia de la ciudad recibió una alerta de un ciudadano atropellado, quien fue trasladado a un centro de salud cercano, sin embargo, murió a los pocos minutos de su ingreso debido a las graves heridas.

¿Por qué el DHS lanzó un comunicado?

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS en inglés) emitió un comunicado en el cual aseguran que ningún oficial se encontraba persiguiendo al inmigrante cuando ocurrió el accidente, por lo cual, se desligan de cualquier tipo de culpabilidad.

"Este individuo no estaba siendo perseguido por ninguna aplicación de la ley DHS", comunicaron a la prensa estadounidense.

Además, las autoridades confirmaron que 10 personas fueron arrestadas en esta redada.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube