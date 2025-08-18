Regresó a EE.UU. después de una deportación y lo encontraron: este es el insólito motivo por el que el ICE le deja quedarse en el país

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de nacionalidad salvadoreña fue arrestado en Estados Unidos luego de volver a ingresar al país de manera ilegal luego de haber sido expulsado en años anteriores.

La detención ha generado interés ya que, pese a violar las normas migratorias, la persona no será expulsada inmediatamente, sino que enfrentará una condena que implica su permanencia en territorio estadounidense por un tiempo determinado.

La información fue extraída del portal web oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), desde donde se precisaron detalles sobre los antecedentes judiciales del migrante y su situación legal actual.

¿Cuál es su historia?

Arsenio Valladares, de 44 años, fue deportado de Estados Unidos el 23 de abril de 2008 después de ser condenado por varios delitos, entre ellos agresión física con un arma mortal, agresión contra un agente de policía, conducir bajo los efectos del alcohol, hurto y daños a la propiedad.

Casi 16 años después, en noviembre de 2024, el ICE detectó que Valladares se encontraba nuevamente en Estados Unidos sin autorización legal, tras un operativo en Massachusetts donde se recogieron sus huellas dactilares.

Fue detenido finalmente el 18 de marzo de 2025 en la ciudad de Boston.

10 años más en Estados Unidos, pero no como el quería

Tras su arresto, Valladares se declaró culpable ante un tribunal de Massachusetts por reingreso ilegal al país. La sentencia dictada contempla una pena de hasta diez años de prisión, además de tres años de libertad supervisada y una multa que puede alcanzar los 250 mil dólares.

ICE detalló que durante ese período podrá permanecer en territorio estadounidense, aunque cumplirá su condena bajo custodia.

