¿Qué pasó? 20 venezolanos detenidos a bordo de una embarcación

En las últimas horas, al menos 20 venezolanos que se trasladaban en una embarcación quedaron detenidos.

Un reporte oficial reveló que fueron aprehendidos seis hombres, seis mujeres y ocho menores.

¿Qué se sabe de los 20 venezolanos detenidos a bordo de una embarcación?

La Guardia Costera de Trinidad y Tobago interceptó la embarcación con 20 inmigrantes venezolanos, cerca de la península de Cedros, en el extremo suroeste de la isla de Trinidad, reseñó EFE.

Los adultos detenidos tienen entre 25 y 41 años, mientras que los menores son de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años.



Así mismo, los agentes encontraron en la embarcación 32 cubos de queso blanco, cuatro bolsas de carne, una jaula con catorce pájaros camachuelos, tres paquetes transparentes con una sustancia blanca en polvo y cinco cubos de morcilla y salchichas de cerdo.



La Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía de Trinidad analizó la sustancia en polvo y determinó que no se trataba de una droga ilícita.



Guardas costeros, funcionarios de inmigración y de la Unidad de Control de Inmigración interrogaron a los detenidos.



La Guardia llevó el barco a la bahía 'Staubles' para su resguardo, mientras que los detenidos permanecieron bajo custodia en la comisaría de Cedros.

