Prisión preventiva para dos venezolanos: qué cargos enfrentan

En las últimas horas se dictó prisión preventiva para dos venezolanos que habrían portado armas de fuego, municiones y otros elementos incriminatorios de connotación penal.

La medida coercitiva estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial penal, Elio González Ventura, quien, en la audiencia judicial de prisión preventiva, sostuvo que el requerimiento presentado en representación del Ministerio Público contra los imputados.

¿Quiénes son los dos venezolanos detenidos?

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Barranca obtuvo siete meses de prisión preventiva para Ángel Daniel Adames Valencia (30) y Carlos Eduardo Colmenares Ramírez (25).

El fiscal Gonzáles Ventura habría demostrado con las pericias de las pistolas y municiones que se les encontró entre sus vestimentas a los venezolanos; y la visualización de los teléfonos celulares incautados y otros elementos de consideración como pruebas de la incriminación con los hechos investigados.



Los dos venezolanos quedaron detenidos tras actitudes sospechosas durante la tarde del pasado 31 de julio en la intersección del jirón Alfonso Ugarte y la Avenida Socabaya, en Barranca, cuando iban en un mototaxi.

Los hombres realizaron maniobras temerarias ante la presencia de la patrulla policial que los intervino.

Además, en el registro policial se les encontraron las dos pistolas, celulares y municiones a cada uno entre sus pertenencias, por lo que fueron conducidos a la comisaría para las investigaciones con la fiscalía.

