El cruel asesinato de dos venezolanos: agresores publican video del crimen

Suscríbete a nuestros canales

Dos ciudadanos venezolanos fueron violentamente asesinados por presuntos extorsionadores, cuando se encontraban en una vía pública. Los criminales grabaron el hecho y publicaron los videos.

Las víctimas fueron acribilladas a quemarropa por dos hombres, quienes serían integrantes de la organización criminal Los Chukys del Norte.

De acuerdo con el reporte de 24 Horas Perú, los perpetradores del crimen se grabaron en el momento cuando dispararon sin piedad contra los venezolanos.

Disparan a quemarropa contra los venezolanos

El ataque ocurrió cuando los dos venezolanos estaban estacionados en la carretera Sullana–Piura. Los fallecidos quedaron identificados como Eglis Yurimar España y Víctor Adrián Gil Pacheco. Ambos estaban en el sitio con sus motocicletas.

Imágenes de cámaras de seguridad revelaron el momento cuando los dos atacantes llegaron, también a bordo de una motocicleta y se aproximaron hasta la primera víctima. Uno de los atacantes bajó del vehículo, sacó un arma de fuego y disparó, sin darle oportunidad de reaccionar.

Segundos después, corrió hacia donde estaba la segunda víctima y la asesinó de la misma manera.

Tras cometer el doble homicidio, el sicario huyó con su compañero a bordo de la motocicleta en la que llegó al sitio.

Los dos implicados escaparon inmediatamente de la escena, hacia un rumbo desconocido.

Préstamos extorsivos

Personal policial llegó al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones correspondientes, junto a representantes del Ministerio Público peruano.

El general Manuel Farías, jefe de la Región Policial Piura, informó que, según información de inteligencia, las víctimas, supuestamente, se dedicaban al préstamo extorsivo “gota a gota”.

El oficial no descartó que se trate de un ajuste de cuentas o una venganza entre bandas delictivas.

La Policía ya tiene en su poder las grabaciones de seguridad y continúa con las investigaciones para identificar plenamente a los implicados.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube