Engañan y secuestran a dos adolescentes en Los Guayos: conocieron a sus captores en una piscina

Dos adolescentes de 13 y 15 años, estuvieron tres días en cautiviero luego de confiar en dos jóvenes que conocieron en una piscina ubicada en la parroquia Urbana Los Guayos, en el estado Carabobo.

De acuerdo con información suministrada por el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, las investigaciones determinaron que los sujetos se ganaron la confianza de las menores de edad bajo engaños y se las llevaron hasta una vivienda del sector Josefa Camejo.

“Donde bajo amenazas de muerte y valiéndose de su fuerza física, las obligaron a consumir sustancias psicotrópicas y abusaron sexualmente durante tres días”, indicó.

Agregó que “las víctimas aprovecharon cuando uno de los antisociales salió de la vivienda y durante un descuido del otro criminal, huyeron”.

Por lo que funcionarios del Cicpc lograron capturar a Gabriel Alexander Ruiz Urquiola (22) en una vivienda del sector Josefa Camejo, calle Páez, parroquia Urbana Los Guayos, municipio Los Guayos.

Ruíz a la orden de la Fiscalía 21° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial de la entidad.

Mientras que el Cicpc continúa tras la búsqueda del otro criminal, para ser aprehendido y puesto a disposición de la justicia venezolana.