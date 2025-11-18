Homicidio

Uno de los 10 más solicitados: cayó El Marihuano por homicidio de policía

La PNB y la policía científica le seguían la pista al hombre que estaba solicitado por cuatro homicidios, entre ellos, el de un funcionario policial en el estado Aragua 

Por Félix Azuaje
Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 09:37 pm
Anthony José Ortiz Pérez, de 26 años, era uno de los hombres más buscados en el estado Aragua, ya que estaba involucrado en por lo menos cuatro asesinatos, entre ellos, el de un funcionario policial.

 Mejor conocido como “El Marihuano”, Ortiz encabezaba la lista de los 10 más buscados, hasta que una comisión mixta entre la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron dar con su paradero y durante un enfrentamiento cayó herido mortalmente.

El enfrentamiento se produjo en el sector Los Angelinos, cerro El Topo, parroquia Bolívar, municipio Bolívar, San Mateo, estado Aragua.

Así lo anunció el director nacional del Cicpc, Douglas Rico, quien a través de sus redes sociales informó que tras diversas investigaciones lograron ubicar el paradero del presunto antisocial, por lo que fueron en su búsqueda.

Al llegar al lugar, los policías  fueron recibidos a disparos por El Marihuano. Los agentes respondieron y fue entonces cuando Ortiz Pérez se llevó la peor parte.

Según el director del Cicpc, al hombre lo trasladaron de emergencia hasta un centro asistencial cercano, donde ingresó sin signos vitales.

La madrugada del pasado 16 de octubre, una comisión de la PNB realizaba labores de  patrullaje y vigilancia por el sector Las Casitas  en Los Angelinos, cuando de pronto fueron interceptados por un grupo de hombres, quienes con armas largas dispararon contra los uniformados.
     Según medios regionales, fue allí donde hirieron al agente  Leonel Alejandro Ruiz Otalvora, de 24 años, quien murió  producto de los disparos de alto calibre.

Las investigaciones realizadas por los cuerpos de seguridad relacionaron de manera directa a El Marihuano y sus secuaces con el asesinato del funcionario policial, por lo que emprendieron la búsqueda del  presunto antisocial, hasta  que dieron con su paradero.

La policía realiza otras diligencias, para determinar si El Marihuano estaba involucrado en otros hechos violentos.

Lunes 17 de Noviembre - 2025

