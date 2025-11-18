Uno de los 10 más solicitados: cayó El Marihuano por homicidio de policía

Suscríbete a nuestros canales

Anthony José Ortiz Pérez, de 26 años, era uno de los hombres más buscados en el estado Aragua, ya que estaba involucrado en por lo menos cuatro asesinatos, entre ellos, el de un funcionario policial.

Mejor conocido como “El Marihuano”, Ortiz encabezaba la lista de los 10 más buscados, hasta que una comisión mixta entre la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron dar con su paradero y durante un enfrentamiento cayó herido mortalmente.

El enfrentamiento se produjo en el sector Los Angelinos, cerro El Topo, parroquia Bolívar, municipio Bolívar, San Mateo, estado Aragua.

Así lo anunció el director nacional del Cicpc, Douglas Rico, quien a través de sus redes sociales informó que tras diversas investigaciones lograron ubicar el paradero del presunto antisocial, por lo que fueron en su búsqueda.

Al llegar al lugar, los policías fueron recibidos a disparos por El Marihuano. Los agentes respondieron y fue entonces cuando Ortiz Pérez se llevó la peor parte.

Según el director del Cicpc, al hombre lo trasladaron de emergencia hasta un centro asistencial cercano, donde ingresó sin signos vitales.

La madrugada del pasado 16 de octubre, una comisión de la PNB realizaba labores de patrullaje y vigilancia por el sector Las Casitas en Los Angelinos, cuando de pronto fueron interceptados por un grupo de hombres, quienes con armas largas dispararon contra los uniformados.

Según medios regionales, fue allí donde hirieron al agente Leonel Alejandro Ruiz Otalvora, de 24 años, quien murió producto de los disparos de alto calibre.

Las investigaciones realizadas por los cuerpos de seguridad relacionaron de manera directa a El Marihuano y sus secuaces con el asesinato del funcionario policial, por lo que emprendieron la búsqueda del presunto antisocial, hasta que dieron con su paradero.

La policía realiza otras diligencias, para determinar si El Marihuano estaba involucrado en otros hechos violentos.