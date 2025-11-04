Fiscalía imputa a dos hombres por robar y dar muerte a funcionario PNB: sepa los detalles

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el Fiscal General Tarek William Saab anuncia la aprehensión para su imputación de dos hombres vinculados al robo y asesinato de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

De acuerdo con el reporte, a Anthony Zambrano y Lewis Rodríguez, el Ministerio Público de Carabobo imputará por el delito de homicidio calificado en la ejecución de un robo.

Los detenidos participaron en el violento asalto donde despojaron de su motocicleta al funcionario de la PNB, Darwin José Linares, para posteriormente quitarle la vida.

Fiscalía imputa a dos hombres por robar y dar muerte al funcionario PNB

"#AHORA, El Fiscal General de la República Tarek William Saab, informa que fueron #Aprehendidos para ser #Imputados por el @mpublicove de Carabobo, los sujetos Anthony Zambrano y Lewis Rodríguez, por el Delito de Homicidio Calificado en la Ejecución de un Robo en Grado de Cómplices Necesarios, dichos delincuentes participaron en los hechos donde el ciudadano Darwin Linares, funcionario de la PNB, fue despojado de un vehículo tipo motocicleta para posteriormente darle muerte #Justicia", se lee en la publicación del Ministerio Público en su cuenta oficial de Instagram.

El crimen de Linares se registró el pasado 16 de octubre, en el barrio Santa Teresa, sector Periférico La Candelaria, al sur de Valencia, Carabobo.

Medios locales reseñaron que el uniformado fue sorprendido por los ladrones mientras esperaba a una mujer que conoció por Facebook.

