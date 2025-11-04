Reconocida presentadora de televisión asesina violentamente a su madre: ¿Por qué cometió el crimen?

Suscríbete a nuestros canales

Una reconocida presentadora de noticias quedó tras las rejas tras cometer un violento crimen contra su madre, hecho que causó conmoción y captó la atención del público en internet.

El incidente se registró durante la mañana de este 31 de octubre, en la ciudad de Wichita, en Kansas (EEUU), donde Angelynn Mock, expresentadora de Fox 2 News, apuñaló a su madre, por razones que aún se desconocen.

La figura pública fue arrestada frente a su casa. En el momento de su captura, presentaba heridas visibles en las manos y rastros de sangre en su ropa.

Hallan el cuerpo de su madre con varias puñaladas

Los oficiales encontraron a Anita Avers, de 80 años, en su cama con múltiples lesiones causadas con un arma blanca. La octogenaria falleció en un hospital cercano.

Mientras que a la comunicadora la atendieron en una clínica por las lesiones en sus manos. Tras ello, la llevaron a la cárcel local, como imputada por asesinato en primer grado.

Alyssa Castro, vecina de la familia, relató que Mock se acercó ensangrentada a su vivienda, para pedir ayuda y poder contactar a emergencias, estaba visiblemente alterada y temblando, reseñó People.

Castro le prestó el celular de su novio para que Mock llamara a la policía. Luego, la mujer regresó a la casa con el dispositivo en mano.

La escena dejó a la comunidad consternada. “Estaba muy asustada, no dejaba de llorar y salió corriendo”, dijo la testigo.

Mock enfrenta cargos por asesinato en primer grado y permanece detenida en el centro del condado de Sedgwick con fianza de un millón de dólares.

Acusada alega legítima defensa

En redes sociales, madre e hija mostraban una relación afectuosa. Fotos abrazadas y sonrisas abundaban en sus perfiles públicos, detalló Daily News.

Anita Avers era terapeuta familiar y trabajaba en Wichita Counseling Professionals. Su esposo confirmó que mantenían contacto frecuente con Mock.

El portal Kake detalló que, supuestamente, los operadores del 911 indicaron a los servicios de emergencia que “la persona que llamó apuñaló a la madre para salvarse”, publicó Univisión.

Aparentemente, la acusada habría alegado legítima defensa propia como móvil de su accionar. Actualmente, está tras las rejas y se le fijó una fianza de un millón de dólares. No se conoce información sobre su comparecencia inicial ante el tribunal.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube