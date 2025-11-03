Quiso buscar venganza y terminó muerto: asesinan a un hombre tras disputa en una fiesta

Suscríbete a nuestros canales

Una riña callejera terminó en tragedia, luego de que un hombre, quien peleó con otros sujetos en medio de una fiesta, recibiera varios disparos.

De acuerdo con los reportes del caso, la víctima era un ciudadano identificado como Roberto José Rivas Rivas, de 36 años de edad.

Al parecer, minutos antes de la disputa que terminó en su lamentable muerte, el infortunado había sostenido una discusión con los agresores.

En medio del altercado, los sujetos lo agredieron con una botella y le causaron una herida en la cabeza.

Persiguió a sus agresores para buscar venganza

Furioso, Rivas Rivas siguió a quienes lo golpearon con ánimos de buscar revancha, por lo que se movilizó hasta el sector donde vivían los agresores y, en un nuevo altercado, lo atacaron con armas de fuego, le dispararon varias veces y le causaron la muerte en el sitio.

Entre los involucrados en el crimen, autoridades de la Delegación Municipal Punto Fijo del Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) buscan a dos hombres conocidos por los alias de "Brayan" y "el Pelón".

Los hechos ocurrieron cerca de las 3:30 de la madrugada de este lunes. De acuerdo con el comunicador Gerardo Morón, todo inició en una fiesta que se celebraba en el sector Tropezón, calle La Marina de Barrio Nuevo de Las Piedras, municipio Carirubana.

Vecinos encontraron el cadáver en la calle

De acuerdo con la publicación de Notifalcón, fueron los vecinos de la localidad quienes reportaron el crimen, tras encontrar el cuerpo de la víctima tendido en la calle.

Se pudo conocer que el hombre, originario de Punto Fijo, era soltero y se desempeñaba como buzo.

El cuerpo que presentó varios impactos de bala fue removido por funcionarios de la Delegación Municipal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística Punto Fijo.

Se desconocen los motivos por los que se inició la riña entre los tres hombres. Serán las autoridades las encargadas de esclarecer los hechos.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube