Violenta agresión de la Patrulla Fronteriza: agente golpea salvajemente a un detenido

La policía en un suburbio de Chicago reúne pruebas para enviar sobre un incidente automovilístico que involucró un vehículo de la Patrulla Fronteriza y que terminó en un violento arresto, el cual quedó captado en video.

Las autoridades locales enviarán a la Fiscalía de Illinois, para despejar dudas sobre el incidente, durante el cual se captó a un agente, mientras golpeaba repetidas veces a un hombre en la cabeza cuando ya estaba inmovilizado en el suelo.

Los agentes de inmigración involucrados arrestaron a tres personas luego que un sedán chocara con la parte trasera del vehículo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, en la ciudad de Evanston.

ICE golpea salvajemente a un detenido

Videos publicados en las redes sociales mostraron a los oficiales, quienes usaron gas lacrimógeno y golpearon a un hombre, publicó Spectrum Noticias.

Asimismo, apuntaron con un arma a una mujer, quien abrió la puerta del vehículo donde se había colocado a un detenido.

El funcionario, aparentemente, golpeó en la cabeza al hombre. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó más tarde que el agente propinó “golpes defensivos” después que el hombre “agarró los genitales del agente y los apretó”.

Algunos testigos denunciaron en línea que los funcionarios causaron el choque al frenar repentinamente frente al sedán, aunque funcionarios federales negaron esa versión.

El alcalde Daniel Biss dijo que oficiales “golpearon a personas” y las “secuestraron”.

“Es un ultraje. Nuestro mensaje para el ICE es simple: Lárguense de Evanston”, manifestó Biss.

DHS defiende al agente

El Departamento de Seguridad Nacional señaló en un comunicado que los agentes eran “acosados agresivamente”, y aseguró que el sedán los impactó cuando intentaban hacer una vuelta en U.

“Una multitud hostil rodeó entonces a los agentes y su vehículo, agrediéndolos verbalmente y escupiéndoles”, de acuerdo con la agencia.

“Uno (de los ciudadanos) agredió físicamente a un agente de la Patrulla Fronteriza y pateó a un agente. Cuando estaba siendo arrestado, agarró los genitales del agente y los apretó. El agente dio varios golpes defensivos para liberarse”, detalló el DHS.

Esta semana, el Departamento de Policía de Evanston comenzó a enviar un supervisor a cualquier escena reportada de aplicación de la ley de inmigración para documentar lo que sucede y recopilar pruebas para la División de Derechos Civiles del fiscal general de Illinois, dijo el comandante de policía Ryan Glew.

