Extorsionadores dejan sobre con aterradora amenaza a transportistas: acusan a dos venezolanos

Un conductor del transporte público reveló el aterrador mensaje que le dejaron dos presuntso delincuentes venezolanos, quienes abordaron su unidad durante una jornada de trabajo.

Se trata de un conductor de la línea 'T' de la Empresa Etusa, que cubre la ruta Chorrillos–Jesús María, en la ciudad de Lima, en Perú,

De acuerdo con su testimonio, el chofer recibió una grave amenaza por parte de los dos falsos pasajeros, quienes subieron a su unidad durante la mañana del viernes 31 de octubre.

El conductor indicó que se trataría de dos hombres, supuestamente, de nacionalidad venezolana. Los mismos abordaron el bus y le entregaron un sobre, el cual contenía una bala y un mensaje intimidante.

Un sobre con un mensaje amenazante

En el escrito, los delincuentes exigían que la empresa se comunicara con ellos, además de dejar una advertencia de atacar los buses y a los choferes si no cumplían con sus demandas.

Esta no es la primera vez que la compañía de transporte público recibe amenazas similares. Los conductores asociados aseguraron que las intimidaciones se han vuelto constantes y generaron el miedo entre los trabajadores quienes temen por su seguridad y la de sus familias.

“Hay muchos compañeros que ya no quieren salir a trabajar por miedo. Varios han detenido sus unidades porque sienten que sus vidas están en riesgo”, declaró el chofer afectado, quien pidió mayor protección policial en las rutas donde operan.

Los conductores de Etusa informaron que se evalúa la intención de sumarse al paro nacional de transportistas del 4 de noviembre, convocado en protesta por la inseguridad ciudadana que golpea al sector.

Sin embargo, aseguraron que la decisión final dependerá de la empresa. “Nosotros sí queremos acatar el paro porque estamos arriesgando la vida todos los días”, expresó el trabajador, quien lamentó que hasta el momento la compañía no se haya pronunciado al respecto.

Choferes venezolanos asesinados víctimas de extorsión

Las bandas criminales dedicadas a la extorsión también han causado tragedias que han afectado a familias venezolanas. El pasado mes de octubre, un transportista venezolano fue la víctima de grupos criminales dedicados al cobro de cupos extorsivos.

La víctima, identificada como Yhorbel Romero Salazar, de 42 años de edad, recién iniciaba su labor como conductor de una unidad de transporte para la ruta Villa El Salvador–Lurín–Villa María del Triunfo, en Perú.

El chofer fue asesinado a balazos por dos delincuentes, quienes lo emboscaron mientras conducía su minibús con varios pasajeros. Tres personas resultaron heridas durante el ataque.

Este caso se suma al reciente asesinato del chofer venezolano Daniel José Cedeño Alfonso, quien fue asesinado a tiros cuando conducía una unidad de la empresa Lipetsa.

El hecho ocurrió durante la noche del pasado 4 de octubre, cerca del hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, en Lima, Perú.

En el momento de su muerte, el venezolano conducía el vehículo con pasajeros a bordo, cuando fue interceptado por delincuentes quienes llegaron a bordo de una motocicleta.

Uno de los ocupantes de la moto disparó contra el chofer, sin importar que se encontraban en medio de una vía concurrida.

Un testigo señaló que la policía demoró al menos 20 minutos en llegar al lugar para llevar al chofer hasta un hospital.

Cuando lograron atender al venezolano y trasladarlo hasta el centro asistencial, se confirmó que ya se encontraba sin vida.

De acuerdo con los conductores, la empresa de transportes no había recibido amenazas previas.

La unidad de transporte atacada fue trasladada hasta la comisaría de San Juan de Miraflores, donde llegaron sus compañeros. El conductor dejó huérfano a un menor de dos años.

Se pudo conocer que los presuntos sicarios habrían actuado como parte de una extorsión.

