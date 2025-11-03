¡Multa falsa!: Detienen a PNB por pedir más de $2 mil a un septuagenario en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

A solicitud del Ministerio Público (MP), fue privado de libertad el funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Erick José Ramón González (30), tras ser aprehendido por presuntamente extorsionar a un ciudadano de 72 años de edad.

El efectivo policial exigió una suma de $2.500 dólares americanos a cambio de omitir una supuesta infracción de tránsito.

El incidente se registró el pasado 22 de octubre en horas de la tarde en la parroquia La Candelaria, municipio Libertador, Distrito Capital.

Donde de acuerdo a las informaciones, ell funcionario Ramón González dio la voz de alto al septuagenario, quien conducía su vehículo y supuestamente había cometido una infracción de tránsito.

Tras detenerlo, el efectivo policial le exigió la elevada suma de dinero para dejarlo en libertad.

La víctima accedió a acompañar al funcionario hasta su lugar de trabajo para, presuntamente, entregarle el dinero solicitado.

Intervención y Aprehensión Inmediata

El plan de extorsión fue frustrado gracias a la rápida acción de los allegados y la coordinación con las autoridades internas.

Al llegar al lugar de trabajo del septuagenario, empleados de la empresa ya habían notificado la irregularidad ante la Oficina de Respuestas a las Desviaciones Policiales.

El funcionario Erick José Ramón González fue aprehendido inmediatamente por las autoridades y puesto a la orden del Ministerio Público para el inicio del proceso judicial.

Imputación de la Fiscalía y Medida Privativa de Libertad

En la audiencia de presentación, la Fiscalía 76ª del Área Metropolitana de Caracas (AMC) formalizó la imputación contra el efectivo.

Ramón González fue imputado por los delitos de constricción para obtener sumas de dinero y retraso u omisión intencional de funciones en la modalidad agravada.

El Tribunal 40° del AMC evaluó los elementos de convicción y dictó una medida privativa de libertad contra el imputado. El exfuncionario fue recluido en el Internado Judicial El Rodeo II, ubicado en Guatire.

La medida reafirma el compromiso del Estado con la lucha contra la corrupción dentro de los organismos de seguridad y garantiza la protección de los ciudadanos.

