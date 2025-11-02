¡En llamas! Vehículo se incendia en un sótano de Caracas: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este domingo se registró un incendio en el sótano de una residencia en Caracas.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios, informó del siniestro a través de su cuenta en la red social Instagram.

Incendio en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, el incendio ocurrió en el sótano 1 de una residencia en la parroquia El Paraíso, municipio Libertador de Caracas.

Asimismo, especificó que inició en el área del motor de un vehículo tipo Sedán, cuando estaba en el sótano 1 de la residencia Galerías del Paraíso.

Bomberos responden

En este sentido, el comandante general del cuerpo bomberil señaló que los efectivos del CBC aplicaron técnicas especializadas a fin de refrescar el área y minimizar el riesgo de propagación.

Adicionalmente, aseguró que afortunadamente, de este incendio no se registraron personas heridas ni fallecidas.

