Extraditarán a venezolano que secuestró y disparó a Ericka Hernández en la cabeza

La justicia ejecuta la extradición del ciudadano venezolano directamente implicado en el secuestro y posterior asesinato de Ericka Hernández, una enfermera de 28 años a quien dispararon en la cabeza.

El hombre identificado como Dago Alberto Martínez Méndez será procesado en Perú por el delito de sicariato, en Ica.

De acuerdo con el reporte oficial, Martínez fue capturado en Colombia, por lo que se espera que las autoridades de dicho país accedan a entregarlo pronto a la justicia peruana.

Condenan a venezolanas por el cruel asesinato de Ericka Hernández

En febrero de este año, la justicia peruana sentenció a dos venezolanas, Braysmary Lugo Martínez y Eidelyn del Valle Berrío, a 21 años de prisión por su participación en el brutal asesinato de la enfermera.

El Juzgado Colegiado Penal Zona Sur de Ica impuso además una reparación civil de S/50.000 a cada una.

De igual modo, el tribunal también determinó que una menor de 16 años, cómplice del crimen, cumplirá 10 años de pena privativa.

El brutal asesinato de la enfermera Ericka Elizabeth Hernández Olivares ocurrió la noche del 22 de septiembre de 2023, cuando sicarios ejecutaron a la mujer de un tiro en la cabeza.

Las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de Hernández en el distrito de Subtanjalla.

Minutos antes del sicariato, la enfermera Ericka Hernández y una amiga fueron abordadas en la calle Bolívar por un grupo de trabajadoras sexuales venezolanas.

El altercado desató una violenta confrontación cuando una de las agresoras arrebató el celular a la acompañante de Hernández.

Este robo desencadenó la trágica secuencia que terminó con la enfermera secuestrada y posteriormente asesinada de un tiro en la cabeza.

De acuerdo con la hipótesis policial, las tres condenadas estuvieron involucradas en la pelea previa al crimen, la cual quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales.

