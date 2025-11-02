Detenido falso empresario: usaba redes sociales y a una madre para explotación de adolescente

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, un falso empresario que usaba las redes sociales y a una madre para explotación de mujeres y adolescentes quedó detenido.

De acuerdo con el reporte oficial, el arresto lo llevaron a cabo funcionarios de la Policía Socialista del Municipio Simón Rodríguez (Polisosir), adscritos a las Coordinaciones del Servicio de Investigación Penal y de la Unidad Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes en el estado Anzoátegui.

Detenido falso empresario: usaba redes sociales para explotación sexual

Los uniformados lograron el rescate de una adolescente (17) y la detención de la madre de la menor vinculada con hechos que vulneraban los derechos de la joven.



El procedimiento se llevó a cabo en un hotel ubicado en la avenida España, luego de recibir información sobre la presencia de la adolescente en el lugar, informó Polisosir.

Tras las labores de investigación, se determinó que uno de los detenidos habría utilizado redes sociales para captar mujeres y adolescentes, con fines ilícitos.

De manera extraoficial, se conoció que se trataría de un hombre identificado como Néstor Daniel Torres Palacios (42), que haciéndose pasar por empresario, captaba a mujeres y adolescentes a través de las redes sociales con falsas ofertas de trabajo.

De igual modo, se supo que la madre de la menor, de nombre Marina del Valle Lozada Barrera (52), también fue detenida. La mujer recibía el dinero del trabajo que hacía su hija a través de pago móvil.



El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA).

