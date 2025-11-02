Múltiples heridos tras un apuñalamiento masivo dentro de un tren: esto reportan las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

La Policía de Transporte británica ha confirmado un grave incidente de apuñalamiento múltiple ocurrido a bordo de un tren de pasajeros, lo que activó una respuesta de emergencia inmediata en la estación de Huntingdon, a unos 120 kilómetros al norte de Londres.

El suceso ha dejado varias personas heridas y han confirmado la detención de dos sospechosos.

Incidente y Detenciones

El ataque tuvo lugar alrededor de las 19:30 horas (hora local). El tren, que cubría la ruta desde Doncaster con destino a la capital, Londres, fue detenido tras la emergencia.

La Policía de Transporte, a través de la red social X, confirmó: "Actualmente estamos respondiendo a un incidente en un tren con destino a Huntingdon donde varias personas han sido apuñaladas".

Aunque el número exacto de víctimas no ha sido revelado, las autoridades confirmaron que "varias personas" fueron trasladadas a centros hospitalarios para recibir atención médica.

La Policía del condado de Cambridgeshire especificó que dos individuos fueron aprehendidos en la estación de Huntingdon en relación con el ataque.

Investigación

Una amplia investigación ha sido abierta para esclarecer las circunstancias y motivaciones detrás de esta agresión masiva.

Para permitir el trabajo de los servicios de emergencia, las autoridades han cerrado al tráfico la carretera A-1307, la cual conduce a Huntingdon, y han solicitado a la ciudadanía mantenerse lejos de la zona.

El Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, expresó su consternación por el incidente, calificándolo como "profundamente preocupante". Starmer extendió su agradecimiento a los servicios de emergencia y solicitó a los ciudadanos acatar las directrices policiales.

De igual manera, el alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, Paul Bristow, manifestó su solidaridad: "Mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados", aseveró.

Las autoridades continúan trabajando en la escena y se espera que en las próximas horas se brinden detalles sobre el estado de salud de los heridos y la identidad de los detenidos.

