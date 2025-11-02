Alerta migratoria: DHS advierte de estafa en su nombre a migrantes indocumentados

Suscríbete a nuestros canales

Inmigrantes indocumentados y personas con procesos activos en Estados Unidos están recibiendo cartas fraudulentas que simulan provenir del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Esto según advierten expertos en el programa Hablemos de inmigración transmitido por Univision con los abogados Armando Olmedo y José Guerrero.

Métodos

Una de las estafas más recientes consiste en una misiva, escrita en español y sin fecha o número de registro migratorio (A-number), que afirma que una subcontratista no autorizada llamada All American Tech coloca dispositivos electrónicos de monitoreo.

Lo más llamativo es que la carta exige el pago de una "garantía de $2 500" por el dispositivo, indicando que la devolución del dinero se hará una vez que el tribunal de inmigración ordene el retiro del brazalete.

El pago fraudulento solicita una transferencia a una cuenta Zelle e incluye un número de teléfono que, al ser contactado por Univision Noticias, la persona al otro lado de la línea cortó inmediatamente, alegando un error.

Postura de las autoridades

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que no autoriza la firma All American Tech para el monitoreo y, más importante aún, nunca solicita el cobro de dinero a través de servicios como Zelle.

La agencia federal opera el Programa Alternativo de Detención (ATD) a través de tres empresas tecnológicas importantes, como Palantir, IBM y Microsoft, y su enfoque está en el cumplimiento de las condiciones de liberación.

El ATD utiliza tecnologías de seguimiento sofisticadas, incluyendo el monitoreo de GPS corporal, informes telefónicos que emplean la huella biométrica de voz y la aplicación móvil SmartLINK.

Esta aplicación incorpora tecnologías avanzadas como el reconocimiento facial biométrico y la geolocalización de un solo punto GPS al iniciar sesión, lo que permite un seguimiento permanente y la verificación de identidad de los participantes.

Ante esta nueva oleada de engaños, las autoridades recuerdan a la comunidad no realizar pagos no solicitados y verificar siempre la información con fuentes oficiales del DHS.

