Robo millonario en Nueva York: con este disfraz logran sustraer valiosas joyas en Queens

Tres delincuentes, disfrazados como trabajadores de la construcción, ejecutaron un robo millonario en una residencia de Briarwood, Queens, sustrayendo joyas valoradas en $3.2 millones de dólares.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) reveló el asalto, ocurrido a media tarde el pasado 16 de octubre, al difundir un video de vigilancia según informó Telemundo.

¿Cómo hicieron el robo?

La grabación muestra el momento en que dos de los hombres, vistiendo chalecos reflectantes y cascos, forzaron la puerta trasera de la casa.

Una vez dentro, los ladrones se llevaron una caja fuerte repleta de artículos de valor. Un tercer cómplice, al volante de un Hyundai Elantra azul, esperó en reversa para que el grupo abordara rápidamente el vehículo y huyera de la escena.

Afortunadamente, no había ninguna persona dentro de la vivienda al momento del robo. Este suceso en Queens ilustra una tendencia de robos audaces que emplean la astucia y el factor sorpresa para neutralizar la seguridad.

Modus operandi

La utilización de disfraces de obreros de la construcción por parte de los asaltantes demuestra una planificación importante para evadir sospechas en un entorno urbano.

Este patrón de crimen organizado que apunta a valiosas colecciones privadas, a plena luz del día, evoca el reciente y mediático robo de joyas históricas en el Museo del Louvre, en París.

En ese caso, delincuentes robaron piezas de la colección real francesa, un hecho que también puso en relieve la vulnerabilidad de las propiedades de alto valor y la sofisticación de las bandas criminales dedicadas al tráfico de artículos de lujo.

