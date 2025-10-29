Rutas aéreas México-EEUU canceladas: la razón por la que 13 nuevas rutas no serán inauguradas y las aerolíneas afectadas

Suscríbete a nuestros canales

La relación entre México y Estados Unidos (EEUU) está sufriendo una importante crisis, al menos en materia de conexión de transporte entre los dos países, y es que tras una presunta violación por parte del país de habla hispana el otro ha tomado medidas que los suprimen, le contamos lo que debe saber sobre el conflicto con las aerolíneas y rutas.

Resulta que el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), bajo la administración Trump, ordenó la cancelación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EEUU, así lo dio a conocer el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Dichas rutas no estaban activas, sino que estaban prontas a inaugurarse.

La medida afecta a viajeros que salen del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de México (AIFA) y que tienen como destino EEUU.

La razón de la cancelación

Esta es una respuesta de la administración Trump debido al “incumplimiento por parte de México del Acuerdo de Transporte Aéreo entre Estados Unidos y México de 2015”.

Para entenderlo hay que recordar que, en julio, el Departamento de Transporte aseguró que México no había cumplido con el acuerdo bilateral desde 2022 por que rescindió abruptamente los slots.

Estos son los permisos de segmentos de tiempo que otorgan a las aerolíneas la autorización para despegar o aterrizar en un aeropuerto específico en una fecha y hora determinadas.

También se mencionó que también se debe a su “continuo comportamiento anticompetitivo”.

Esto, obligando a las aerolíneas estadounidenses de carga a reubicar sus operaciones, alegando la construcción de obras para aliviar la congestión en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (MEX), obras que siguen sin materializarse.

Debido a las acciones mencionadas por parte de México, EEUU asegura que ha perturbado el mercado y ha dejado a las empresas estadounidenses con las manos vacías en costos millonarios.

“Que estas acciones sirvan de advertencia a cualquier país que crea que puede aprovecharse de Estados Unidos, de nuestras aerolíneas y de nuestro mercado. Estados Unidos Primero significa luchar por el principio fundamental de la equidad”, manifestaron en su declaración.

El Secretario de Transporte, Sean Duffy, declaró que la acción sirve de advertencia y busca que México "deje los juegos y cumpla sus compromisos".

Sepa qué rutas y aerolíneas se ven afectadas

Los vuelos afectados incluyen:

Las rutas de Aeroméxico entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Houston y McAllen, en Texas.

El servicio de Volaris entre el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y Newark, en Nueva Jersey.

Así mismo, se cancelarán las rutas de Viva Aerobus desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a importantes ciudades en EEUU, incluidas.

Austin, Dallas, Houston, todas en Texas; Denver, Colorado; Nueva York, NY; Chicago, Illinois; Los Ángeles, California; así como Miami y Orlando, ambas en Florida.

Pero esto no es todo, el Departamento de Transporte también ha propuesto prohibir que las aerolíneas mexicanas de pasajeros transporten carga aérea entre aeropuertos de México y EEUU.

