Chicago más cerca: American Airlines estrena conexión directa desde Ciudad de México con beneficios imperdibles

American Airlines refuerza su posición en el mercado aéreo de México con la inauguración de su nueva ruta directa entre Ciudad de México y Chicago, una conexión estratégica que impulsa la conectividad entre ambos países y consolida su liderazgo frente a otras aerolíneas internacionales.

El servicio, que operará todo el año, une el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (MEX) con el Aeropuerto Internacional de Chicago O’Hare (ORD), ofreciendo a los pasajeros mayor comodidad y más opciones de enlace hacia Estados Unidos y otros destinos internacionales.

Mayor conectividad desde la capital mexicana

Con esta nueva operación, American Airlines eleva a siete el número de ciudades estadounidenses a las que vuela directamente desde la Ciudad de México: Dallas-Fort Worth, Miami, Nueva York-JFK, Charlotte, Phoenix, Los Ángeles y ahora Chicago-O’Hare.

Durante la temporada de invierno, la aerolínea alcanzará hasta 97 vuelos semanales desde la capital mexicana, lo que representa un aumento del 10% en su capacidad operativa en el aeropuerto Benito Juárez.

José María Giraldo, director general de Operaciones de American Airlines para México, el Caribe, Canadá y Centroamérica, afirmó que esta expansión “permite seguir fortaleciendo nuestra presencia en la Ciudad de México y ofrecer más alternativas de viaje hacia Estados Unidos y otros destinos internacionales”.

Desde su hub en Chicago, los pasajeros podrán acceder a más de 160 destinos mediante 465 vuelos diarios en horarios pico, consolidando una red de conexiones que facilita tanto los viajes de negocios como los turísticos.

Comodidad, frecuencia y crecimiento binacional

El nuevo vuelo se realizará con aeronaves Boeing 737 configuradas para 172 pasajeros, incluyendo 16 asientos en clase ejecutiva, lo que garantiza un servicio eficiente y confortable en una de las rutas más demandadas entre ambos países.

Con esta apertura, American Airlines reafirma su compromiso con el mercado mexicano, impulsando la movilidad y el intercambio económico entre México y Estados Unidos.

La aerolínea continúa expandiendo su huella en Latinoamérica, apostando por una conectividad más amplia y sostenible, que fortalece los lazos turísticos y comerciales de la región.

