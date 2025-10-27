Pronóstico del invierno para Chicago: La Niña podría causar lluvias y nieve intensas para estas fechas

Suscríbete a nuestros canales

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) emitió su proyección invernal 2025-2026, la cual indica una temporada con alta probabilidad de precipitaciones superiores al promedio para el área de Chicago.

El fenómeno climático La Niña, presente en el Océano Pacífico, dirige la corriente en chorro, canalizando más sistemas de tormentas hacia la parte superior del Medio Oeste según informó Telemundo Chicago.

Este patrón meteorológico típicamente aumenta el riesgo de nieve y tormentas invernales, un dato importante para la región que, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), registra un promedio de 7.6 pulgadas de nieve en diciembre, 11.3 pulgadas en enero y 10.7 pulgadas en febrero.

Áreas afectadas

Específicamente, el pronóstico de la NOAA se inclina por una mayor acumulación de precipitación en el este de Illinois y gran parte de Indiana, conforme a la guía del modelo actual, en un periodo que se extiende del 1 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.

Respecto a las temperaturas, la NOAA mantuvo una proyección sin una tendencia clara para Chicago. Aunque La Niña históricamente se asocia con inviernos más cálidos en algunas regiones.

El modelo actual indica que la mayor parte del Medio Oeste tendrá la misma probabilidad de registrar temperaturas por encima o por debajo del promedio.

Temperatura

El NWS indica que la temperatura máxima promedio en diciembre alcanza los 36.6°F y el mes más frío es enero, con un promedio ligeramente por debajo del punto de congelación.

Solo las Grandes Llanuras del norte, junto con Minnesota y partes de Wisconsin, tienen una probabilidad más alta de experimentar un invierno más frío que el promedio.

El pronóstico sugiere que este patrón de La Niña podría ser de duración limitada, con una posible transición a condiciones neutrales a fines de febrero.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube



