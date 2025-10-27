Verificación de antecedentes penales en Estados Unidos: pasos para tramitarlo

Suscríbete a nuestros canales

En caso de encontrarse en el extranjero, los ciudadanos estadounidenses podrían requerir un certificado de buena conducta o una constancia de no tener antecedentes penales, que se los podrían pedir por diversas razones como la adopción, educación o trabajo.

Usted puede acudir a la comisaría de la policía local donde reside o vivió por última vez en Estados Unidos, es probable que le soliciten estar presente para la verificación de antecedentes.

En la comisaría puede solicitar:

Que la policía realice una búsqueda de antecedentes penales a nivel local o estatal.

penales a nivel local o estatal. Solicitar prueba de que usted no tiene antecedentes penales.

penales. Comprobar si el país donde utilizará los registros requiere autenticación.

Registros de verificación de antecedentes del FBI

División de Servicios de Información de Justicia Penal (CJIS). El FBI proporciona una gama de herramientas y servicios de última generación a las fuerzas del orden, a los socios de la comunidad de seguridad nacional e inteligencia y al público general.

Por una tarifa, el FBI ofrece un Resumen del Historial de Identidad que se conoce como antecedentes penales o “pr sheet”; que incluye información de las huellas dactilares. Estos datos abarcan arrestos, empleos federales, naturalización, servicio militar.

Debe saber que el FBI no le proporcionará copias de los registros de arrestos de otras personas.

Viste la página del FBI para obtener información sobre cómo solicitar su resumen del historial de identidad del FBI.

La toma de huellas dactilares

Es frecuente que usted pueda obtener tarjetas de huellas dactilares en la policía local

Si se presenta ante el FBI, puede consultar la guía de huellas dactilares del FBI

Las embajadas y consulados de EEUU en el extranjero ofrecen servicios de toma de huellas dactilares.

Autenticación y Apostilla de registros policiales y del FBI

Si usted requiere verificar sus antecedentes en el extranjero, puede necesitar autenticación y apostilla o unan autenticación sin Apostilla.

Autenticación

El FBI autenticará todos los resultados de búsqueda de huellas dactilares colocando la marca de agua del organismo y la firma de un funcionario de la división en los resultados.

En el estado de residencia, los documentos de la policía local requerirán más que el sello de la misma para comprobar su autenticidad. Usted deberá comunicarse con la oficina del Secretario de Estado, de su estado, para que le orienten sobre cómo autenticar documentos emitidos por el estado.

Apostilla

Usted puede enviar registros policiales y del FBI a la Oficina de Autenticaciones del Departamento de Estado de EEUU, para obtener una apostilla en caso de requerirla.

Debe especificar en qué país utilizará el documento

En países que no tienen Apostilla, necesitará obtener la autenticación de la embajada extranjera, luego de obtener todas las autenticaciones de EEUU.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube