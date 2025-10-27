Guardería de Chicago entrega donaciones a familias perseguidas por el ICE: sepa qué productos ofrece y cómo aplicar

Suscríbete a nuestros canales

La preocupación por las redadas de las autoridades migratorias genera una fuerte reticencia en la comunidad inmigrante a realizar actividades cotidianas, llevando a que vecinos de Chicago organicen iniciativas de apoyo directo.

En Brighton Park, por ejemplo, una guardería infantil se convirtió en un centro de distribución de donaciones esenciales. Desde el 4 de octubre, este establecimiento entrega a las familias afectadas artículos básicos como alimentos, pañales, agua y elementos de aseo personal.

Angélica Maciel, dueña de la guardería, comentó a Telemundo Chicago que el temor de la gente a salir a trabajar o llevar a sus hijos a cuidar es palpable, por lo que decidieron unirse al llamado de ayuda, garantizando que ninguna persona se quede sin comida.

Los interesados en recibir esta ayuda pueden contactar al Brighton Park Neighborhood Council.

Impacto

La acción solidaria toma particular relieve en un contexto económico incierto para muchas familias. Maciel explicó que aceptan todo tipo de donativos y la colaboración se extiende a otros negocios locales.

El supermercado Living Fresh Market, por su parte, se prepara para asistir a la población con despensas y, como inicio, ya realiza rifas semanales cada lunes para entregar comida gratis a los clientes.

Esta movilización es particularmente importante ante la anticipación de una posible interrupción del programa federal SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) debido al actual cierre del gobierno de los Estados Unidos.

Este programa beneficia aproximadamente a 1 de cada 8 estadounidenses, lo que significa que millones de familias podrían enfrentar una carencia alimentaria.

Para solicitar apoyo en caso de perder el beneficio de SNAP, la comunidad puede comunicarse al 773-523-7110.

