Texas demanda a Tylenol por fraude farmacéutico: la insólita teoría detrás del caso

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó este martes una demanda contra las compañías responsables de Tylenol, acusándolas de marketing engañoso al promocionar el popular analgésico a mujeres embarazadas según The Associated Press.

La acción legal, dirigida contra Johnson & Johnson (J&J) y Kenvue, surge de afirmaciones no probadas que sugieren un vínculo entre la exposición temprana al acetaminofén, el ingrediente activo del Tylenol, y un aumento en el riesgo de autismo y otros trastornos neurológicos.

Esta demanda llega pocas semanas después de que figuras políticas importantes como Donald Trump y Robert F. Kennedy Jr. públicamente impulsaran la idea de una conexión, no respaldada por la ciencia médica dominante, entre el medicamento y el autismo.

Alegatos

Texas alega que las corporaciones violaron las leyes de protección al consumidor estatales al supuestamente ocultar los riesgos para los fetos y los niños pequeños, mientras publicitaban Tylenol como la opción más segura para las futuras madres.

Paxton incluso afirmó que J&J intentó "eludir su responsabilidad" transfiriendo fraudulentamente las obligaciones relacionadas con Tylenol a Kenvue en 2021, la spin-off de su negocio de salud al consumidor.

Kenvue, por su parte, rechaza categóricamente las acusaciones, defendiendo al acetaminofén como la opción de analgésico más segura para las mujeres embarazadas, un punto de vista que sostiene la comunidad médica global.

Acciones

La compañía, con sede en Summit, Nueva Jersey, advirtió que luchará contra la demanda estatal que exige una compensación de $10 000 por cada violación y busca la destrucción de los materiales de marketing engañosos.

Un hecho importante para el contexto es que, aunque algunos estudios plantean una posible asociación, numerosos otros no han encontrado ninguna conexión entre el acetaminofén y el autismo.

