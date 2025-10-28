¡Atención indocumentados en EEUU! Conoce el fondo que ayuda  a financiar su batalla legal y proteger a sus familias

Suscríbete a nuestros canales

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), United We Dream y otras organizaciones defensoras de los migrantes han lanzado una importante iniciativa.

Han creado un fondo de ayuda para migrantes en Estados Unido (EEUU) destinado a enfrentar la persecución del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la política de la administración de Donald Trump.

Se trata del fondo "Defendamos a Nuestros Vecinos", el cual contará con un presupuesto de $30 millones. El dinero está destinado a financiar servicios jurídicos a las familias migrantes más necesitadas que enfrentan riesgo de ser deportadas o una separación familiar.

¿A quién está dirigido el fondo de ayuda?

El dinero será destinado a las familias extranjeras más necesitadas que estén enfrentando procesos legales ante el riesgo de ser deportadas. Esto incluye a miembros que son buscados, detenidos o que están por enfrentar una separación.

De acuerdo con un informe de la ACLU, este fondo se crea en un momento crítico. Muchas familias inmigrantes viven bajo amenazas concretas, y muchas de ellas sin acceso a abogado o recursos legales adecuados para su defensa.

¿Qué nueva táctica de vigilancia usa el ICE?

El ICE ha comenzado a usar una táctica de vigilancia que dispara las alertas entre activistas. La agencia emplea vehículos equipados con simuladores de torre celular, conocidos como stingrays o IMSI catchers.

Estos dispositivos imitan antenas telefónicas y obligan a los móviles cercanos a conectarse. Esto permite a la agencia obtener la ubicación e identidad de los individuos sin necesidad de radares ni cámaras visibles.

¿Cuál es el alcance de la tecnología de vigilancia de ICE?

El contrato para esta tecnología, valuado en $825.000 y otorgado a TechOps Specialty Vehicles, dota al ICE de una poderosa herramienta de vigilancia. Los IMSI catchers emiten señales más potentes que las torres reales y pueden, incluso, interceptar comunicaciones no cifradas.

Datos oficiales indican que ICE empleó esta tecnología al menos 466 veces entre 2017 y 2019. Análisis recientes sugieren una expansión silenciosa de su capacidad de vigilancia, detectando un aumento inusual de actividad cerca de sus instalaciones en Portland.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube