¡Atención indocumentados en EEUU! Conoce el fondo que ayuda  a financiar su batalla legal y proteger a sus familias

Esta iniciativa surge en un contexto donde ICE intensifica sus operativos al usar tecnología de vigilancia, como los simuladores de torre celular

Por Dayana R. Escalona G.
Martes, 28 de octubre de 2025 a las 06:30 pm
La medida es para ayudar a inmigrantes indocumentados y a sus familias.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), United We Dream y otras organizaciones defensoras de los migrantes han lanzado una importante iniciativa.

Han creado un fondo de ayuda para migrantes en Estados Unido (EEUU) destinado a enfrentar la persecución del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la política de la administración de Donald Trump.

Se trata del fondo "Defendamos a Nuestros Vecinos", el cual contará con un presupuesto de $30 millones. El dinero está destinado a financiar servicios jurídicos a las familias migrantes más necesitadas que enfrentan riesgo de ser deportadas o una separación familiar.

¿A quién está dirigido el fondo de ayuda?

El dinero será destinado a las familias extranjeras más necesitadas que estén enfrentando procesos legales ante el riesgo de ser deportadas. Esto incluye a miembros que son buscados, detenidos o que están por enfrentar una separación.

De acuerdo con un informe de la ACLU, este fondo se crea en un momento crítico. Muchas familias inmigrantes viven bajo amenazas concretas, y muchas de ellas sin acceso a abogado o recursos legales adecuados para su defensa.

¿Qué nueva táctica de vigilancia usa el ICE?

El ICE ha comenzado a usar una táctica de vigilancia que dispara las alertas entre activistas. La agencia emplea vehículos equipados con simuladores de torre celular, conocidos como stingrays o IMSI catchers.

Estos dispositivos imitan antenas telefónicas y obligan a los móviles cercanos a conectarse. Esto permite a la agencia obtener la ubicación e identidad de los individuos sin necesidad de radares ni cámaras visibles.

¿Cuál es el alcance de la tecnología de vigilancia de ICE?

El contrato para esta tecnología, valuado en $825.000 y otorgado a TechOps Specialty Vehicles, dota al ICE de una poderosa herramienta de vigilancia. Los IMSI catchers emiten señales más potentes que las torres reales y pueden, incluso, interceptar comunicaciones no cifradas.

Datos oficiales indican que ICE empleó esta tecnología al menos 466 veces entre 2017 y 2019. Análisis recientes sugieren una expansión silenciosa de su capacidad de vigilancia, detectando un aumento inusual de actividad cerca de sus instalaciones en Portland.

